Osobně bych byl pro ekonomické sankce proti Turkům, přiznává poprvé šéf diplomacie Petříček

Dělá Evropa dost pro ukončení vojenské turecké invaze na sever Sýrie směřované proti Kurdům? Ministr zahraničí za ČSSD Tomáš Petříček by byl pro tvrdší postup Evropské unie. „Osobně bych byl pro další ekonomický tlak na Turecko. Nicméně musel by být jednomyslně schválený unií… Já osobně bych pro sankce byl," přiznal poprvé. Interview Plus Praha 13:23 22. října 2019

Evropská unie opětovně vyzvala Turecko k zastavení jednostranné vojenské akce na severovýchodě Sýrie. Evropa odsuzuje kroky Turecka a vyzývá je k diplomatickým jednáním. Kromě pětidenního příměří, které ale téměř nikdo nedodržuje, se nestalo nic.

„Kromě střetu na severovýchodě Sýrie čelíme i dalšímu problému s Tureckem – nelegální těžbě v kyperských vodách. V tomto jsme jasně reagovali. Je tam přijatý sankční režim a snažíme se použít všechny ekonomické nástroje, které máme, jak tlačit na Ankaru, aby v obou případech ukončila jednostranné nelegitimní kroky a přistoupila k jednání,“ říká ministr Petříček v Interview Plus.

Sankce?

„Přijali jsme sankce vůči Turecku, i v reakci na aktivity na Kypru, teď bude otázka, jak je budeme dál naplňovat,“ dodává.

Důležitý je prý i zákaz vývozu zbraní, „což je silný signál, že nechceme, aby evropské zbraně byly použity v bojích. Je třeba dál hledat podporu, aby se (celá věc) dál řešila na úrovni OSN. Taky to byly evropské státy, které toto téma tlačily na Radě bezpečnosti.“

Sankce, které by reagovaly na útoky proti Kurdům, ale (zatím) schváleny nebyly. „Nicméně jsem přesvědčený, že bychom měli dál zvyšovat tlak na Turecko. Pokud neukončí vojenské operace, neomezí další šíření konfliktu, a to i vzhledem k dopadům na civilní obyvatelstvo.“

Petříček je přesvědčený, že se situace vyvíjí, Turecko avizovalo přijetí příměří, probíhají jednání se Spojenými státy, ale i s Ruskem. „Jediné, co mohu říct, že z celé situace nejvíc těží Ruská federace a její spojenec v Damašku.“

„Osobně bych byl pro další ekonomický tlak na Turecko. Nicméně musel by být jednomyslně schválený EU… Já osobně bych pro sankce byl,“ přiznává poprvé Petříček.

Na otázku, jestli tento postup navrhne na Radě ministrů, v Interview Plus odpovídá: „Jsem v kontaktu s našimi partnery v Evropské unii o tom, jak dál postupovat. Taky jsem chtěl, aby (vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) Federica Mogheriniová jednala s tureckou stranou a nás pak informovala o tom, jak se Unii daří diplomatická podpora řešení konfliktu.“

Kurdy podporujeme stále

Česko podle Petříčka Kurdy stále podporuje, zároveň i naše země dlouhodobě podporuje politické řešení konfliktu. Jen pak se prý Evropská unie může podílet i na obnově válkou zničené Sýrie.

Z kurdské strany ale zaznívají hlasy, podle kterých Západ Kudry nechal na holičkách. „Vnímám to jako strategickou chybu ze strany Spojených států, které předem avizovaly stahování svých vojáků. Popravdě řečeno, my jsme se ze Sýrie vyklidili ve chvíli, kdy byl zahájený politický proces směřující ke vzniku (a přijetí) nové syrské ústavy. Ta by totiž umožnila překonat ten letitý konflikt. Takže pro nás je teď důležité pokračovat v těch snahách, a to zejména na půdě OSN.“

Co pak šéf naší diplomacie říká na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), který na sociálních sítích (ještě před začátkem invaze) vyjádřil podporu V4 snaze tureckého prezidenta Recepa Erdogana přesídlit syrské uprchlíky na sever Sýrie?

Babiš, Zeman vs. Turecko

„Premiér to s námi předem nekonzultoval. Jsem ale přesvědčený, že bychom podobné jednostranné kroky podporovat neměli. Mohou totiž podkopávat mezinárodní politický proces.“

Premiér ale podporuje hledání cesty k návratu syrských uprchlíků, které pro země jako Turecko, Jordánsko nebo Libye představují velkou zátěž. „Nechci dál komentovat vyjádření premiéra, opakovaně se vyjádřil ve prospěch společné evropské pozice a stejně hovořil i na evropské půdě, jasně se vymezil proti vojenským operacím.“

Prezident Miloš Zeman pak Turky a jejich invazi dokonce označil za válečný zločin. „Takové výroky musíme mít dobře podložené. Osobně nemám žádné důkazy o válečných zločinech, a to, že Turecko porušilo mezinárodní právo, je zřejmé,“ dodává Tomáš Petříček.

Jak komentuje rozbouřené vztahy mezi Prahou a Čínou? A jak brexit? Poslechněte si v audiozáznamu Interview Plus. Ptal se Michael Rozsypal.