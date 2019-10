22. 10. 2019 | Praha

Co si o tažení tureckého prezidenta Erdogana proti Kurdům v severní Sýrii myslí turečtí obyvatelé? Jak se změnil jejich vztah k syrským uprchlíkům, kteří by se z azylu v Turecku měli přesunout do pohraničí? A kdo nejvíc těží z toho, že USA v Sýrii vyklidily prostor? Odpovídá zpravodaj ČRo Štěpán Macháček, který se vrátil z turecko-syrské hranice.