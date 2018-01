BBC: Turci proti kurdským milicím v Sýrii nasadili německé tanky Leopard

Podle BBC někteří němečtí bezpečnostní poradci poukázali na to, že při bojích proti Kurdům u města Afrín byly nasazeny tanky Leopard. Tedy stejné stroje, které turecké jednotky využívaly v boji proti takzvanému Islámskému státu.

Olivová ratolest nad Afrínem? Turecký útok na Kurdy podnítila roztržka uvnitř NATO Číst článek

Navíc BBC poukazuje i na postup v dohodě mezi Tureckem a německým výrobcem zbraní Rheinmetall ohledně tanků typu Leopard II. Tato dohoda údajně počítala s vylepšením těchto strojů, tak aby byly méně zranitelné proti výbušninám.

Řada německých politiků se proti této dohodě vymezila - byl mezi nimi například člen CDU a předseda parlamentního zahraničního výboru - Norbert Rottgen. Ten uvedl, že by Německo v žádném případě nemělo Turecku poskytnout podobná vylepšení zbraní.

Humanitární krize

Kvůli zásahu tureckých jednotek v Sýrii německý ministr zahraničí telefonoval svému protějškovi - Mevlutu Cavusogluovi. Sigmar Gabriel vyjádřil hlavně obavy, že by turecká operace v Sýrii mohla mít rozsáhlé humanitární důsledky. Ostatně, podle OSN kvůli střetům na severu Sýrie opustilo své domovy zhruba 5000 lidí.

Omezte vojenskou operaci v severozápadní Sýrii, vyzvaly Spojené státy Turecko Číst článek

Operaci kritizovaly i Spojené státy. „Takovou situaci v Sýrii nechceme. Chtěli bychom, aby se lidé mohli vrátit do svých domovů v Sýrii. A to, co se teď děje s ohledem na Turecko, to neumožňuje. Nicméně chápeme, že Turecko má obavy kvůli kurdské straně pracujících," citoval Radiožurnál mluvčí amerického ministerstva zahraničí Heather Nauertovou.

O situaci kolem Afrínu jednala i Rada bezpečnosti OSN. Doplním, že oficiálním cílem Turecka je vytvoření 30 kilometrové bezpečnostní zóny. Prezident Recep Tayyip Erdogan už delší dobu sliboval zásah proti syrským Kurdům, kteří údajně podporují kurdskou stranu pracujících. Ta je na seznamu teroristických organizací.

Tank německé armády Leopard II | Zdroj: Flickr

Spojenci

Spolu s Turky v severní Sýrii bojuje takzvaná Syrská svobodná armáda - tedy povstalecká skupina, nebo aliance skupin, která má tureckou podporu od začátku syrské občanské války.

OSN jednalo o vstupu Turecka do Sýrie. Operaci Olivová ratolest neodsoudilo Číst článek

Naopak syrské milice YPG se mohou opřít o pomoc svých spojenců z povstalecké koalice zvané Syrské demokratické síly - to je aliance se kterou právě kurdské milice ovládly většinu oblastí severní Sýrie jižně od turecké hranice.

A tato koalice už v minulých dnech vyslala Kurdům posily i z řad svých arabských skupin. Součástí těchto jednotek jsou i dobrovolníci - mimo jiné z Velké Británie, Spojených států nebo Německa, kteří předtím bojovali proti organizaci Islámský stát.

Naopak milice YPG už teď nemají oficiální podporu Washingtonu, který jim v minulosti dodával nejen zbraně. Teď se americká administrativa omezuje k tomu, že Ankaru vyzývá ke zdrženlivosti.