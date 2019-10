Na útoky jsme zvyklí, samostatný Kurdistán je sen každého z nás, říká kurdský lékař žijící v Praze

Turecko na pět dní přerušilo vojenské operace proti kurdským jednotkám v severní Sýrii. Kurdské milice se mají stáhnout a odevzdat těžké zbraně. Teprve pak prý Turecko operaci ukončí. Jak vnímá turecký útok Kurd žijící v Česku? A jakou jsou vztahy mezi Kurdy v jednotlivých zemích na Blízkém východě? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:07 18. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Na útoky jsme zvyklí, dějí se opakovaně,“ říká kurdský lékař Jakub Nabi, který vyrostl v severním Iráku, byl členem Kurdské povstalecké armády a nyní žije a pracuje v Praze.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Každý Kurd má v sobě touhu po samostatném a svobodném Kurdistánu. Je to sen každého z nás, říká Jakub Nabi

Kurdové žijí na území několika států – Turecka, Iráku, Sýrie a Íránu. Jak hodně drží pospolu? Závisí především na státech, na jejichž území je Kurdistán rozdělen. Donedávna například nebylo umožněno cestovat z Iráku do Turecka nebo do Sýrie. „Hranice zůstaly uzavřené,“ vysvětluje.

Připouští zároveň, že nedávno došlo k boji mezi jednotlivými kurdskými frakcemi, což bylo ovlivněno místem, kde žijí, a také režimy, na jejichž území část Kurdistánu leží. „Pospolitost je komplikována režimy, které to ovládají,“ dodává lékař.

Na druhé straně má podle něj každý Kurd v sobě touhu po velkém, svobodném a samostatném Kurdistánu. „Ale jestli se to uskuteční, to je jen sen každého z nás,“ říká.

Jakub Nabi v Iráku sloužil v Kurdské povstalecké armádě, a to v roce 1991. Tehdy Kurdové bojovali proti Saddámu Husajnovi. Jaký vztah mají nyní ke Spojeným státům americkým? „Pokud by tam Američané neměli své zájmy, tak by Kurdům nepomáhali,“ říká.

Celý rozhovor si poslechněte v přiloženém audiu.