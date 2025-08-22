Kutěj: Obsazení města Gaza je noční můrou všech vojsk. Útok Hamásu přichází odkudkoliv, kdykoliv
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vydal pokyn k jednání o propuštění zbývajících rukojmích a ukončení války v Gaze za podmínek „přijatelných pro Izrael“. Zároveň sdělil armádě, že kabinet schválil plán útoku na město Gaza. „Izrael musí počítat s dlouhodobými přepady, sebevražednými útoky a činností malých buněk,“ upozorňuje v rozhovoru pro Český rozhlas Plus plukovník Libor Kutěj, ředitel Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany.
Izrael považuje město Gaza za poslední velkou baštu Hamásu. Žije zde kolem 800 000 Palestinců. Armáda ve čtvrtek večer sdělila, že už operuje na předměstí Gazy. Jak riskantní z vašeho pohledu může být pro vojáky taková pozemní operace?
Riziko takové operace je mimořádně vysoké. Boje ve zničeném městě – dnes už Gaza je v podstatě v troskách – vždy nahrávat obráncům. Hamás zná terén, využívá improvizované pasti, ostřelovače a hlavně zbytky tunelové sítě.
Jak se vyvíjí konflikt na Blízkém východě? Poslechněte si rozhovory s Češkou žijící severně od Tel Avivu Ernou Jiráskovou a plukovníkem Liborem Kutěm, ředitelem Ústavu zpravodajských studií Univerzity obrany
Ty byly sice částečně zničeny, ale i menší segmenty tunelového komplexu umožňují nečekané údery a úniky. Takže je to vysoce riskantní a je to v podstatě největší noční můra všech vojsk na světě.
Na druhou stranu generál Ejal Zamir, náčelník generálního štábu, říká, že Hamás je v podstatě už jenom guerilla. Co to znamená z vašeho pohledu jako původního zpravodajce pro strategii boje ve městě?
Pokud bychom mohli hovořit o tom, že to, co tam probíhalo dosud, byl jakýsi frontový střet, tedy standardní nasazení větších jednotek, tak dneska by to znamenalo přechod od takzvaných frontových střetů k protipovstaleckým operacím.
Vůbec tady není na místě říci, že se jedná jenom o guerillu. Izrael musí počítat s dlouhodobými přepady, sebevražednými útoky a útočnou činností malých buněk. To je náročné na čas a chce to hodně dát do popředí psychiku vojáků.
Útok přichází odkudkoliv, kdykoliv a je nepředvídatelný. Hnutí v zásadě přestává držet území, ale neztrácí schopnost klást odpor a útočit z nejméně očekávaných pozic a v nejméně očekávaných okamžicích.
„Speciální dovednosti“
Izraelský ministr obrany Jisrael Kac, který schválil plán ofenzivy do města Gaza, nařídil povolat 60 000 záložníků. Jsou na takový boj připraveny zálohy, byť prošly základní vojenskou službu?
Základní vojenskou službou v Izraeli prošli všichni. Samozřejmě mají navíc cvičení každý rok, ale na toto se domnívám, že úplně připravení nejsou. Je zřejmé, že městský boj vyžaduje speciální dovednosti.
Proto Izrael záložníky intenzivně cvičí před jejich nasazením a doplňuje je o zkušené velitele. Přesto však zkušenosti z bojů nelze nikdy plně nahradit a ztráty v takovém typu operaci jsou vždy vyšší než v jiných. Lze je očekávat i v tomto případě.
Prezident Petr Pavel uvedl, že existují i jiné cesty než masivní vojenská operace, jak donutit Hamás k vyklizení pozic. Víme, že prezident má dlouholetou vojenskou zkušenost. Jaké případné možnosti se nabízejí?
Přiznám se, že tady jinou vojenskou možnost nevidím. Spatřuji kombinaci intenzivního diplomatického tlaku, ekonomických sankcí, zprostředkovaných jednání a zapojení regionální mocností tak, jako jsme už viděli v některých případech dříve, v předchozích měsících.
Ale hlavně si myslím, že Izrael nevěří, že jinak než silou lze přimět Hamás k jakýmkoliv ústupkům. To je, myslím si, nejsilnější hrací karta premiéra Benjamina Netanjahua. Takže jsem skeptický k tomu, že jiné než vojenské prostředky by tady byly efektivní.
Přesun civilistů?
Izraelský armádní rozhlas údajně hlásil, že tahle operace má pokračovat až do příštího roku. Když si představíte, jaká je situace ve městě Gaza, jak dlouho by mohlo obsazování 800tisícového města trvat?
Obsazení tak velkého města – samozřejmě ten počet je obrovský – kde se ukrývají navíc tisíce ozbrojenců, není otázkou týdnů, ale spíše měsíců. Samotní izraelští velitelé sami naznačují, že operace může pokračovat až do příštího roku.
Klíčovým faktorem je hustota zástavby a počet civilistů, kteří budou operaci zpomalovat. Proto i Izrael má zájem civilisty přesunout.
Je reálné, že by zvládla armáda přesouvat asi milion lidí z města Gaza do okolí?
Z mého pohledu to reálné je. Je to samozřejmě logisticky a hlavně humanitárně velice složité. Je to výzva pro zásobování odsunutých, nebo chceme-li přesunutých lidí. Nicméně pro armádu jako takovou to samozřejmě je možné.
Navíc pro Izraelce některé věci tak říkajíc nejsou nemožné – ať už se nám to líbí, nebo ne, protože ne všechny věci dělají pozitivně nebo dělali v dějinách pozitivně. I když nám se to zdá v našich podmínkách nemožné, komplikované, tak oni do toho prostě začnou šlapat.
