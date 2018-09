Kuvajtské aerolinky měly právo odmítnout Izraelce, potvrdil v i německý odvolací soud

Německé soudy nepotrestaly aerolinky Kuwait Airways za to, že před dvěma lety odmítly přepravit izraelského občana. Verdikt soudu nižší instance v úterý potvrdil vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem. Už předchozí rozhodnutí soudu přitom v Německu pobouřilo řadu lidí, kteří postup aerolinek považují za diskriminující a nepřijatelný. Berlín 15:52 25. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letadlo Kuwait Airways | Foto: Alan Wilson | Zdroj: Flickr (CC BY-SA 2.0)

Adar M. si v létě 2016 koupil letenku na spoj Kuwait Airways z Frankfurtu do Bangkoku s několikahodinovým mezipřistáním v Kuvajtu. Když se však aerolinky několik dní před odletem dozvěděly, že Adar M. je Izraelec, jeho letenku stornovaly. Nabídly mu cestu s jinou společností, na své palubě ho ale odmítly přepravit.

Letecká společnost argumentovala kuvajtským zákonem z roku 1964, který jí zakazuje uzavírat dohody s izraelskými občany. Muž ale postup společnosti, která podle jeho obhájce nemůže odmítnout žádného cestujícího kvůli národnosti, považoval za diskriminaci a obrátil se na soud.

Prvoinstanční frankfurtský soud dal loni pro mnohé překvapivě za pravdu společnosti Kuwait Airways, která podle něj skutečně kvůli kuvajtskému zákonu o bojkotu Izraele nemůže přepravovat jeho občany.

Ve verdiktu soud uvedl, že není možné smluvní stranu nutit k naplnění smlouvy, pokud by tím porušila zákony své vlastní země.

Odvolací soud sice konstatoval, že kuvajtský zákon o bojkotu vůči Izraeli je nepřijatelný. Zároveň ale uvedl, že Izraelec se nemůže domáhat přepravy s mezipřistáním v Kuvajtu v momentě, kdy takový požadavek letecká společnost fakticky nemůže splnit.

Ostuda pro demokracii

Německá justice tak rozhodla v příkrém rozporu s verdikty soudů v USA a Švýcarsku, které už podobné případy řešily. Kuvajtské aerolinky se po nich rozhodly, že než by přepravovaly Izraelce, raději zruší lety do New Yorku a také všechny spoje v rámci Evropy.

Právník izraelského občana už loňské rozhodnutí označil za ostudu pro demokracii a Německo. V úterý řekl, že je pro něj těžko přijatelné, že Kuwait Airways může nadále nabízet lety z Německa do Bangkoku každému s výjimkou Izraelců.

Velmi kritická byla už loni také ústřední organizace německých Židů, podle níž nelze tolerovat, aby v Německu působila společnost, která funguje na základě velmi antisemitských národních zákonů.