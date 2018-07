Nejlépe se žije v severských zemích. Česko v žebříčku předstihlo Polsko i Slovensko

Severské země Norsko, Island, Dánsko, Švédsko a Finsko se všechny umístily v žebříčku firmy Boston Consulting Group v první desítce ze 152 hodnocených států.

Norsko letos opět zvítězilo, žebříčku vládne už od roku 2009. Druhá příčka patří Švýcarsku, třetí pak skončil Island. Tady si státy oproti loňskému roku prohodily pozice. V první patnáctce se pak objevily jen tři státy mimo Evropu, kromě Austrálie a Nového Zélandu to byl i Singapur.

Velmi dobře jsou na tom podle indexu SEDA s kvalitou života také obyvatelé západní Evropy, Severní Ameriky, Japonska a právě Austrálie nebo Nového Zélandu.

Na opačném konci žebříčku je pak především Afrika, kde u několika států dokonce data chybí.

Dobře na tom nejsou ani lidé například v Mexiku, Střední Americe nebo na severu Jižní Ameriky a Blízkém východě nebo Indonésii.

Poslední místo patří Středoafrické republice. Předposlední je Čad a o příčku lépe je na tom Jemen. Právě Středoafrická republika a Čad jsou už osm let v žebříčku na posledních místech.

TOP 10 zemí za rok 2018 Pořadí a stát Index SEDA 1. Norsko 85,3 2. Švýcarsko 83,8 3. Island 83,7 4. Licembursko 83,2 5. Dánsko 82 6. Švédsko 81,9 7. Singapur 81,8 8. Finsko 81,3 9. Rakousko 80,3 10. Nizozemsko 80,3

Česko za Německem, ale před Slovenskem

Česká republika se v žebříčku umístila na 24. místě. Skončila tak za Rakouskem, které bylo deváté, i za dvanáctým Německem. Předstihnout se ale naopak podařilo 32. Polsko a také Slovensko, které končilo ještě o příčku za ním.

Česku se dařilo především v oblasti rovnosti, například co se týká příjmů nebo přístupu ke vzdělání, ekonomické stability a kvality zdravotnictví. Na druhou stranu hůře na tom je co do výše příjmů a kvality životního prostředí.

Česko v žebříčku Pořadí a stát Index SEDA 23. Španělsko 71,8 24. Česká republika 71,1 25. Estonsko 70,8 31. Malta 68,8 32. Polsko 67,7 33. Slovensko 67,4 34. Litva 67,4

Jemen si pohoršil, Sierra Leone je na tom lépe

Za posledních deset let si nejvíce pohoršil Jemen, který klesl z 131. na 150. místo. Naopak nejvíce si polepšila Sierra Leone, která poskočila ze 148. místa na 127. příčku.

Index SEDA (Sustainable Economic Development Assessment) Index SEDA je jedním z pokusů, jak vyjádřit kvalitu života v jednotlivých zemích.

Analýza firmy Boston Consulting Group hodnotila deset kategorií: situaci na trhu práce, ekonomický růst podle hrubého domácího produktu, stabilitu ekonomiky, kvalitu zdravotnictví a infrastruktury, veřejné správy, vzdělávání, životního prostředí a příjmové rozdíly nebo stav takzvané občanské společnosti.

Nejvíce si polepšili (2009 - 2018) Nejvíce si pohoršili (2009 - 2018) 1. Sierra Leone 9,1 1. Jemen - 5,5 2. Čína 8,2 2. Venezuela - 4,3 3. Gruzie 7,9 3. Řecko - 4