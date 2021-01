Kvóty na české potraviny mohou v Bruselu narazit. Evropská komise před nimi už dvakrát varovala

Návrh na zavedení povinné kvóty českých potravin v nabídce supermarketů teprve míří z Poslanecké sněmovny do Senátu. Delší dobu jej ale sleduje Evropská komise. Podle informací Radiožurnálu už dvakrát interním dopisem varovala, že by změna porušila základní principy společného trhu. Brusel 11:59 21. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Návrh na zavedení povinné kvóty českých potravin v nabídce supermarketů delší dobu sleduje Evropská komise. Podle informací Radiožurnálu už dvakrát interním dopisem varovala, že by změna porušila základní principy společného trhu (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Volný pohyb zemědělských výrobků po společném trhu je zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti napříč unií, lokální restrikce jakéhokoliv typu jsou kontraproduktivní,“ odpověděla na dotaz Radiožurnálu mluvčí Evropské komise.

Novelu, kterou odhlasovali poslanci, ale zatím nechce komentovat. „Komise podrobí českou legislativu analýze, jakmile bude přijatá. V této chvíli nemůžeme spekulovat,“ dodala mluvčí.

Unijní exekutiva má ale z novely už delší dobu obavy. Jak vyplývá z informací Radiožurnálu, už dvakrát – v červenci a v říjnu loňského roku – interními dopisy před změnami varovala.

Upozorňuje v nich, že se Česká republika chystá zjevně porušit základní principy společného trhu. Blížící se stopka z Bruselu tak pro české zákonodárce nemůže být překvapením.

Novela potravinového zákona počítá s tím, že by velké obchody s potravinami od příštího roku musely u vybraného zboží povinně nabízet nejméně 55 procent sortimentu od českých výrobců.

Kvóta by pak postupně v dalších letech rostla až na 73 procent. Týkalo by se to i potravin, v jejichž výrobě Česko není soběstačné, jako jsou jahody, vepřové maso nebo některé druhy zeleniny. Zastánci změn si od toho slibují podporu českého zemědělství.

Zakázaná diskriminace

Evropská komise nemá nic proti tomu, aby čeští spotřebitelé preferovali české výrobky, naopak sama lokální nakupování ve své strategii udržitelného zemědělství podporuje. Dovoz potravin na velké vzdálenosti podle ní totiž snižuje nutriční hodnoty a zvyšuje klimatickou stopu.

Česká změna jde ale cestou povinného zvýhodňování domácích producentů před zahraniční konkurencí. Jak Radiožurnálu popsaly unijní zdroje, diskriminování výrobců potravin z ostatních zemí Evropské unie porušuje základní principy společného trhu, na který mají přitom čeští exportéři volný přístup. Navíc by podobná opatření prý mohla narušit dodavatelské řetězce v celoevropském měřítku.

Kvůli tomu je proti návrhu i premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. „Někteří poslanci věří, že se jedná o vstřícný krok vůči českým zemědělcům, ale bohužel se mýlí. Pokud by tato změna nabyla účinnosti, bude to pro Českou republiku znamenat citelné sankce a ani z omezení volného pohybu zboží v Evropské unii by čeští producenti a spotřebitelé v dlouhodobém horizontu neměli žádný prospěch,“ napsal Babiš serveru iROZHLAS.cz.

Pro novelu přitom hlasovalo kromě SPD, ČSSD, KSČM a Trikolóry také 36 poslanců hnutí ANO.

Hrozící žaloby

Bude-li zákon schválen, chce Evropská komise podle zdrojů Radiožurnálu porušení evropského práva vyřešit jednáním. Nebude-li však úspěšné, může spor teoreticky skončit žalobou a v případě prohry u soudu i pokutou. Ta se obvykle počítá za každý den, kdy země normy porušuje.

Sankce tak může dosáhnout enormních rozměrů. Česko mohou za diskriminaci zažalovat také jiné státy. Jak zjistily Hospodářské noviny, na novelu si dopisem stěžovali velvyslanci celkem osmi zemí Evropské unie, včetně těch největších.

Česká republika za rok a půl převezme v Evropské unii předsednictví. Vláda mezi hlavní české priority přitom hodlá zařadit odstraňování bariér na vnitřním trhu. Na trh Evropské unie míří přes 80 procent českého exportu.