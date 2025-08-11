Kvůli požárům ve Španělsku bylo evakuováno přes tisíc lidí. Ohrožená je i památka UNESCO

Úřady na severu Španělska nechaly evakuovat přes tisíc lidí kvůli rozsáhlým požárům, které ohrožují i památku v Las Medulas. Uvedla to v pondělí ráno agentura EFE. Kvůli změně směru větru se totiž oheň přiblížil k obydleným oblastem. Španělsko zažívá od začátku tohoto měsíce silnou vlnu veder, která by měla trvat nejméně do středy.

Madrid Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Z římských zlatých dolů Las Médulas moderní nomádi vyrazili přes město Léon na sever Španělska do Evropských štítů

Jeden z lesních požárů v severním regionu Kastilie-León vypukl v blízkosti archeologického parku Las Medulas | Foto: Jakub a Alžběta Žídkovi | Zdroj: archiv autorů

Jeden z lesních požárů v severním regionu Kastilie-León vypukl v blízkosti archeologického parku Las Medulas, kde se nachází zbytky zlatých dolů z doby antického Říma. Památka je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Požár v Kanadě způsobil pták, který upustil kořist. ‚Hlavní podezřelý je stále na úletu,‘ žertují hasiči

Číst článek

Situace se zkomplikovala v neděli večer kvůli silnému větru, který navíc změnil směr. V oblasti jsou podle hasičů příznivé podmínky pro šíření ohně kvůli vysokým teplotám a suchu.

Šéf regionu Kastilie-León Alfonso Manueco uvedl, že řadu požárů založili žháři. „Nebudeme mít slitování s původci těchto útoků na život a bezpečnost lidí,“ uvedl šéf regionu.

Španělsko čelí od neděle 3. srpna vlně veder, která podle meteorologické služby Aemet bude v pondělí výraznější na západě a severovýchodě země a na Kanárských ostrovech. Teploty by měly začít výrazněji klesat ve středu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme