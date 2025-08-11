Kvůli požárům ve Španělsku bylo evakuováno přes tisíc lidí. Ohrožená je i památka UNESCO
Úřady na severu Španělska nechaly evakuovat přes tisíc lidí kvůli rozsáhlým požárům, které ohrožují i památku v Las Medulas. Uvedla to v pondělí ráno agentura EFE. Kvůli změně směru větru se totiž oheň přiblížil k obydleným oblastem. Španělsko zažívá od začátku tohoto měsíce silnou vlnu veder, která by měla trvat nejméně do středy.
Jeden z lesních požárů v severním regionu Kastilie-León vypukl v blízkosti archeologického parku Las Medulas, kde se nachází zbytky zlatých dolů z doby antického Říma. Památka je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Situace se zkomplikovala v neděli večer kvůli silnému větru, který navíc změnil směr. V oblasti jsou podle hasičů příznivé podmínky pro šíření ohně kvůli vysokým teplotám a suchu.
Šéf regionu Kastilie-León Alfonso Manueco uvedl, že řadu požárů založili žháři. „Nebudeme mít slitování s původci těchto útoků na život a bezpečnost lidí,“ uvedl šéf regionu.
Španělsko čelí od neděle 3. srpna vlně veder, která podle meteorologické služby Aemet bude v pondělí výraznější na západě a severovýchodě země a na Kanárských ostrovech. Teploty by měly začít výrazněji klesat ve středu.