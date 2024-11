Kvůli úniku důvěrných dokumentů Izrael zadržel několik lidí. ‚Zodpovědný je Netanjahu,‘ tvrdí opozice

Izraelský soud prověřuje únik důvěrných dokumentů z kanceláře premiéra Benjamina Netanjahua, který mohl ztížit dosažení izraelských válečných cílů. Píšou to v pátek izraelská média na základě částečně odtajněného příkazu soudu. Ten nechal kvůli výslechům zadržet několik lidí. Kancelář premiéra sdělila, že nikdo z jejích zaměstnanců nebyl zatčen. Média však uvádí, že ne všechny blízké spolupracovníky Netanjahua oficiálně zaměstnává jeho kancelář. Tel Aviv 23:36 1. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Opozice poukazuje na to, že Netanjahu je jediným odpovědným za to, co se děje v jeho úřadě | Foto: Amir Cohen | Zdroj: Reuters

Podle některých médií se únik dokumentů týkal vyjednávání o dohodě o příměří s palestinským teroristickým hnutím Hamás a propuštění rukojmích vězněných v Pásmu Gazy. S dokumenty se podle soudního příkazu seznámily německý deník Bild a britský server The Jewish Chronicle.

Pentagon vyšetřuje únik informací. Na telegramu se objevily texty o izraelských plánech úderu na Írán Číst článek

Únik nastal podle vyšetřování v létě, když Izrael upravil některé své požadavky a trval na udržení svých vojáků na hranici mezi Pásmem Gazy a Egyptem. Mělo se jednat o dokumenty Hamásu, kterých se dříve zmocnil Izrael.

„Několik podezřelých bylo zadrženo kvůli výslechu a vyšetřování pokračuje,“ uvedl vedoucí soudce Menachem Mizrahi. K identitě zadržených se nevyjádřil. Na vyšetřování se podílí podle něj policie, tajná služba Šin Bet a armáda.

Premiérova kancelář odmítla, že by někdo z jejích zaměstnanců byl zadržen. Soudy pak kritizovala za selektivního počínání, jelikož neprošetřovaly úniky od ostatních členů válečného kabinetu, píše server The Times of Izrael.

Únik informací zdržel izraelský odvetný útok na Írán. Podle médií vzniká alternativní plán Číst článek

Server Ynet a některá další média však poukazují na to, že ne všichni blízcí spolupracovníci Netanjahua jsou i zaměstnanci jeho kanceláře. To se údajně týká i jednoho ze zadržených, který byl sice mluvčím, ale oficiálně kontrakt s premiérovou kanceláří neměl. Muž podle tisku také neměl bezpečnostní prověrky, ačkoliv přicházel do styku s důvěrnými a tajnými dokumenty.

Na kauzu již reagovala opozice, která poukazuje na to, že Netanjahu je jediným odpovědným za to, co se děje v jeho úřadě. „On osobně zodpovídá za každý dokument, větu či informaci, která opustí jeho kancelář,“ uvedl jeden z opozičních vůdců a expremiér Jair Lapid. Již v minulosti přitom Netanjahuův úřad čelil kritikám za to, jak nakládá s archivními spisy a důvěrnou dokumentací.