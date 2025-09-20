Kybernetický útok způsobil problémy při odbavování. Zasaženy jsou letiště v Berlíně, Londýně a Bruselu

Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle agentury DPA jsou postižená letiště v Berlíně, Bruselu a Londýně poté, co byl v noci na sobotu napaden evropský poskytovatel služeb pro systémy odbavování cestujících.

Bezpečnostní kontrola na letišti (ilustrační foto)

Bezpečnostní kontrola na letišti (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Letiště v Berlíně oznámilo, že připojení k systémům se po kyberútoku přerušilo, což má za následek zpoždění při odbavování. Cestující musí počítat se zpožděním a s delšími čekacími dobami při odbavení a nástupu do letadla.

„Letiště samo nebylo cílem kybernetického útoku a bylo zasaženo pouze nepřímo,“ uvedlo berlínské letiště. Stejný poskytovatel systému je využíván na letištích po celé Evropě. Problémy s odbavovacím systémem potvrdilo i letiště v Bruselu a londýnské letiště Heatrow.

Podle informací na stránkách bruselského letiště lze očekávat zpoždění i rušení letů. Londýnské letiště Heathrow informovalo, že může docházet ke zpožděním, protože třetí strana poskytující odbavovací a nástupní systémy pro několik leteckých společností má technický problém. Na jeho řešení se usilovně pracuje.

Není jasné, která další evropská letiště jsou zasažena, píše DPA. Mezinárodní letiště ve Frankfurtu a v Hamburgu podle ní podobným problémům nečelí.

Pražské letiště uvedlo pro Radiožurnál, že útok nezaznamenalo a s žádným zpožděním v tuto chvíli nepočítá.

