Neobvyklá mise. Záchranný tým evakuoval z Kyjeva předčasně narozená americká dvojčata

Dvojčata Lenny a Moishe se narodila náhradní matce předčasně před jedenácti dny v Kyjevě, těsně poté, co Rusko zahájilo útok na Ukrajinu, a to sedm týdnů před termínem porodu, jak uvedli jejich biologičtí rodiče pro The Washington Post.

V následujících dnech po narození byli příliš malí na to, aby mohli být přesunuti z nemocnice. Situace na Ukrajině se však každým dnem zhoršovala. Jejich otec proto z Chicaga odletěl do Polska a snažil se najít pomoc s jejich záchranou.

Incredible. Project DYNAMO rescued three premature babies from #Ukraine and safely transported them to Poland on Monday. Two are twin American boys. The babies were transported in incubators by ambulance as #Kyiv was being shelled by Russian artillery wfla.com/news/internati…

Úkolu zachránit chlapce se zhostil Bryan Stern, spoluzakladatel organizace Project Dynamo, která vznikla v srpnu loňského roku během americké evakuace z Afghánistánu. Tato nezisková organizace z floridské Tampy pomáhá Američanům a jejich spojencům bezpečně utéct ze zemí či oblastí, ve kterých právě začíná nebo již probíhá válečný konflikt. Stern, veterán americké armády a námořnictva, pomohl se svou organizací už 150 lidem bezpečně opustit Ukrajinu.

Bryan Stern, the co-founder of Project Dynamo, joined me during an evacuation mission where he was moving three babies out of Ukraine.



"They're in such duress that the situation on the ground in Kyiv necessitates moving them. If the power goes out, they're going to die." pic.twitter.com/DlNTfBkGsm