Londýn místo Petrohradu, pluk Azov za sovětského ministra. Kyjev se zbavuje ruských názvů ulic

Ukrajinské hlavní město přejmenovalo 95 ulic ve snaze očistit se od ruských a sovětských místních názvů. Oznámil to kyjevský starosta Vitalij Kličko den poté, co si Ukrajina připomněla 31 let nezávislosti. Země od únorového vpádu ruských vojsk urychlila „derusifikaci“, jak nazývá kampaň zaměřenou na odstranění dědictví stovek let ruské nadvlády.

