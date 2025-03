Kyjev se útokem na Moskvu snažil zlepšit vyjednávací pozici. Jde o psychologický efekt, říká expert

V saúdskoarabské Džiddě v úterý jedná ukrajinská a americká delegace o ukončení války s Ruskem. Ukrajina podnikla v noci rozsáhlý dronový útok proti Moskvě, který má nejspíš přimět ruského prezidenta Vladimira Putina, aby přijal Kyjevem navrhované příměří ve vzduchu. „Útok měl mít spíše psychologický efekt,“ uvedl k dronovému útoku na Moskvu pro Radiožurnál Zdeněk Petráš, plukovník generálního štábu v záloze z Univerzity obrany v Brně. Praha 16:55 11. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničený dům po ukrajinském dronovém útoku v Moskvě | Foto: east2west news | Zdroj: WillWest News / Profimedia

Vystupňovaly se v posledních dnech vzdušné útoky obou stran, nebo se o nich v souvislosti s plánovanými mírovými rozhovory spíš jen víc mluví?

Těžko říct. V každém případě se očekává, že by mělo být nastoleno nějaké příměří, klid zbraní. Ale otázka je, za jakých podmínek a jak se bude odehrávat. To, že v současné době si obě strany vyměňují dronové útoky, útoky s pomocí bezpilotních prostředků, je záležitost jedna.

Otázka je, co tím obě strany sledují. Zdali na straně Ukrajiny jde o to, že ztrácí půdu pod nohama v oblasti Kursku a chce si zajistit nějaké dobré vyjednávací podmínky pro poválečné uspořádání.

Čili za tím stojí snaha otupit nebo omezit průmyslový sektor na straně Ruska, který samozřejmě zásobuje frontu a ruské jednotky na ukrajinském území. Ale na otázku, zdali to má nějakou souvislost s připravovanými mírovými jednáními, bych si v tuto chvíli netroufal odpovídat.

Když jste zmínil Kurskou oblast, tak ruští vojáci se snaží vytlačit ukrajinské jednotky právě z Kurské oblasti. Přicházejí protichůdné informace. Rusové mluví o tom, že dobývají zpátky některé vesnice, Ukrajinci zase popírají informace o tom, že by byli obklíčeni. Jak úspěšní jsou podle informací, které jsou k dispozici, zatím Rusové?

Ona jedna věc je právě, jaké máme informace. Určitě to nejsou informace, které by přicházely v reálném čase a plně by vystihovaly, jaký je stav bojů v této oblasti a které straně se daří vytlačovat jednotky ze zájmového území.

Skutečně si nemůžeme představit, že tyto informace budeme mít v reálném čase. Až s odstupem času se ukáže, která strana má navrch. Ale pravdou asi bude, že ruská strana se snaží vytlačit ukrajinské jednotky z tohoto území a naopak ukrajinská strana se snaží toto území udržet.

A jak už jsem zmínil, právě proto, aby si vytvořila dobré výchozí jednací podmínky pro mírové uspořádání na území Ukrajiny a v Kurské oblasti. Takže na vaši otázku, jak situace vypadá, nelze odpovědět jednoznačně, protože informace, které přichází, mohou být zkreslené. A to, jaký je skutečný stav, se opravdu dozvíme až s určitým časovým zpožděním.

Jak úspěšný byl z vašeho pohledu noční ukrajinský dronový útok na Moskvu a co tím Ukrajinci mohli sledovat?

Řekl bych, že to mělo mít spíše psychologický efekt v tom smyslu, že Ukrajina má stále vojenský potenciál, který je schopen zasáhnout protivníkovo území. Nějakých taktických či operačních zisků a výhod tímto Ukrajina asi nedosáhne.

Ale vše toto podle mého směřuje k tomu, aby Ukrajina měla už několikrát zmiňované dobré výchozí pozice k tomu, aby mohla projednávat otázky poválečného uspořádání a měla i podmínky k tomu, aby, jak Ukrajina chce, dosáhla trvalého a stabilního míru. A míru, který bude pro Ukrajinu přijatelný.

Příměří ve vzduchu?

Podle dřívějších informací Kyjev hodlá jako první krok navrhnout příměří právě ve vzduchu a na moři a výměnu všech zajatců. Je to návrh, na který by mohla Moskva přistoupit? Byl by pro ní v něčem také výhodný?

Každé ukončení konfliktu a války v podstatě předpokládá to, že bude zastavena palba, že bude nastaveno příměří, které budou obě strany respektovat. V tomto případě se jedná alespoň o příměří ve vzduchu a v určitých oblastech, kde by měly být boje zastaveny.

Měla by tak být vytvořena základní podmínka pro to, aby mohla být zahájena mírová jednání s účastí patřičných stran. Takže to, čeho jsme teď svědky, a to, co Ukrajina navrhuje, v podstatě směřuje k tomu, aby byla vytvořena základní podmínka pro to, aby se vůbec mohla mírová jednání zahájit.

To znamená klid zbraní, zastavení palby a příměří alespoň ve vzdušné oblasti. A jak jsem řekl, na těch hlavních směrech, kde se odehrávaly nejostřejší boje.

A je nějaký důvod, proč by na něco takového Rusko mohlo přistoupit?

Vždy je otázka, jak se obě dvě strany domluví. A já už jsem myslím, že pro vaše média zmiňoval, že otázka mírových jednání je věc jedna, ale vůbec zorganizovat jednání, zajistit účast jednotlivých stran a vůbec místo, kde se bude o podmínkách ukončení války jednat, je věc nesmírně složitá.

Takže Ukrajina i Rusko jednají s patřičnými mediátory, kteří se snaží tento konflikt dovést do nějakého mírového jednání. Otázka, jestli Rusko přijme ukrajinské podmínky, je podobná té, jestli Ukrajina přijme ruské podmínky. A od toho se odvíjí i to, jestli mírová jednání budou zahájena v horizontu několika dnů.