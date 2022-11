Ukrajinistka: Lidé jsou už poučení. Kvůli výpadkům proudu se vybavili powerbankami a generátory

Teploty celý den pod nulou, do toho husté sněžení. Takové je počasí v Kyjevě. Velká část jeho obyvatel byla v minulých dnech bez elektřiny a tepla. Dodávky se podle úřadů podařilo obnovit v neděli dopoledne, stále ale dochází k výpadkům. „Dodavatel elektrické energie v Kyjevě slibuje, že lidé budou bez proudu maximálně pět hodin denně,“ říká ukrajinistka a redaktorka Ukrajinského žurnálu Lenka Víchová. Kyjev 16:17 27. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Víchové prezident Zelenskyj přehazuje odpovědnost na ostatní | Zdroj: Reuters

Jak se zatím Ukrajincům daří zvládat časté výpadky dodávek proudu po opakujícím se ruském bombardování?

Ukrajinci jsou už tak trochu poučeni z konce zimy a začátku jara tohoto roku, takže má spousta lidí powerbanky, akumulátory, koupila si generátory. Týká se to především malého a středního byznysu. Lidé mají zakoupené turistické plynové vařiče, svíčky a podobně. Většina supermarketů jede na generátory. Lidé si zvykají mít stále připravenou jak pitnou, tak technickou vodu.

Co se týče jídla, mají nakoupené energetické tyčinky, ovesné vločky, všechno jídlo, které se dá připravit rychle a může být teplé. Kvůli tomu je na internetu i v mediálním prostoru mnoho doporučení.

Po posledních náletech se pomalu elektrický proud vrací do ukrajinských obydlí, v Kyjevě dodavatel elektrické energie slibuje, že bez něj lidé budou maximálně pět hodin denně. To je velmi dobré – včera městečko 30-40 kilometrů od Kyjeva, Irpiň, elektrický proud nemělo 18 hodin.

K výpadkům přesto dochází, protože potřeba je samozřejmě zvýšená. Zatěžuje to síť. Nejnovější informace je, že dokonce už i Cherson se vrací k elektrickému proudu. Zatím má proud asi pět procent obyvatel města.

Připravit se na první den

Ve specifické situaci jsou lidé, kteří se bez dodávek elektřiny nemohou obejít – jsou třeba na elektrických dýchacích přístrojích. Jak je řešena jejich situace?Většina Ukrajinců, kteří jsou závislí na dýchacích přístrojích není doma, ale v nemocnicích. Většina z nich má generátory. Je pochopitelně velký rozdíl mezi tím, kolik energie má město, které bylo ostřelované první, druhý den.

Jak vidíme z posledních zpráv, třetí den už energie tři hodiny je, potom tři hodiny není. Lidé se musí nejvíce připravit na první, druhý den, kdy bez energie můžou být buď celý den anebo jeho většinu.

Včera došlo k nezvyklé situaci, kdy prezident Zelenskyj ostře kritizoval kyjevskou radnici a starostu Klička za nedostatečnou pomoc ve městě. Byla situace něčím specifická?

Ne. Jde o to, že Kyjev je největší město, potřebuje nejvíce energie a tím pádem i nejvíce nouzových míst, které se vytváří. Problém je v tom, že nouzová místa nebo body, jsou síť, kterou vytvořila ukrajinská vláda, ale veškerou jejich realizaci a jejich vývoj, doručila místním samosprávám.

Je to přehazování zodpovědnosti a viny na někoho, kdo za to úplně nemůže. Konflikt prezidenta Zelenského s Vitalijem Kličkem jsme už viděli, začal hned po zvolení Zelenského prezidentem. Boj tam pochopitelně je, protože Kyjev je velké město s obrovským rozpočtem. Vitalij Kličko jako primátor města zároveň dle zákonů Ukrajiny i Ústavy zastává funkci předsedy městské státní administrace, kam přichází největší počet peněz. V roce 2019 to bylo 55 miliard.

Kličko o boje nestojí

Jaký je vztah mezi prezidentem Zelenským a starostou Kličkem? Ví se o něm něco víc?

V roce 2019 šéf kanceláře Zelenského s Vitalijem Kličkem začal bojovat, zahájil válku a snažil se rozdělit tyto dvě funkce, aby primátor města nebyl zároveň i předsedou státní administrace, která na rozpočtu sedí.

Už tehdy byly snahy prezidentské kanceláře tyto funkce rozdělit a vzít Kličkovi tuto důležitou funkci. Kolem roku 2021 boje ustaly. Bylo vidět, že Kličko už v roce 2019 i později o konflikt nestojí. Patrně se boje teď obnovily, nebo je to jedna z epizod, kdy prezident Zelenskyj chce zodpovědnost přehodit na někoho jiného.

Jinak se pochopitelně rád chlubí vítězstvím, nerad se přiznává k nějakým potížím, protože to vyvolává otázky mezi lidmi: jakým způsobem byla země připravená na ostřelování, které se očekávalo už dávno.

Že Rusko začne ničit kritickou infrastrukturu, známo bylo. Jak vidíme, tak se nejlépe připravil byznys – jak malý, tak střední, protože body nezdolnosti jsou především na privátních poštách, jako je Nova poshta, něco jako naše Zásilkovna. Jsou i na benzínových pumpách a všude, kde se malé a střední podniky zajistily generátory už před zimou.