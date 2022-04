Při raketovém útoku na Kyjev zemřela novinářka. Generální tajemník OSN je v pořádku, ale v šoku

„Vysoce přesné letecké zbraně ruského letectva s dlouhým doletem zničily výrobní budovy raketového a kosmického podniku Artem ve městě Kyjev,“ citovala agentura Interfax z pátečního vyjádření mluvčího ruského ministerstva obrany Igora Konašenkova.

Raketa zasáhla přízemí 22patrové budovy, spodní tři patra jsou zcela zničená. Všude je spousta trosek, které záchranné složky odklízejí za pomoci buldozeru. V hromadách sutin se pohybují muži a ženy v oranžových vestách.

Podle starosty Kyjeva Vitalije Klička v pátek záchranáři našli při odklízení trosek v Ševčinkovské čtvrti nedaleko centra jedno tělo. V dřívějším prohlášení podle ČTK starosta uvedl, že se zraněními byli do nemocnice převezeni čtyři lidé.

Obětí je Vira Hyryčová, novinářka a producentka Radia Svoboda. Informaci o jejím úmrtí poprvé uvedla agentura Nexta, následně ho potvrdilo i rádio samotné.

Journalist Vera Girich from @Радіо Свобода was killed in a missile attack on #Kyiv , her colleague Alexander Demchenko declared.

Naděžda, která bydlí ve vedlejší ulici, říká, že na pravidelné ostřelování se snaží zvyknout. „Nejde mi to, mám pořád strach,“ popsala Radiožurnálu.

Podle informací ukrajinských médií se jednalo o dálkově řízenou střelu, která měla být vypálena z anektovaného poloostrova Krym.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že Rusové na Kyjev v době návštěvy generálního tajemníka OSN vypustili pět raket. Podle ČTK s odkazem na RBK-Ukrajina část z nich sestřelila protivzdušná obrana.

VIDEO: A badly damaged residential high-rise in Kyiv on Friday after Russian strikes slammed into Ukraine's capital the previous day as UN Secretary-General Antonio Guterres was visiting pic.twitter.com/c70XQsHpZE