Jsem v nacpaném evakuačním vlaku, slyším střelbu. Nevím, kam pojedeme, popisuje novinář v Kyjevě

Mohl byste popsat vaši situaci v Kyjevě?

Stojím v totálně nacpaném evakuačním vlaku, který čeká na nádraží v Kyjevě. Zatím ještě nevíme, kdy a kam se rozjede. Je tu hlava na hlavě, ale další lidé sem přibývají. Kolem slyšíme střelbu, kolem slyšíme dělostřelbu. Situace je krajně napjatá.

Před chvílí odjel jiný evakuační vlak, kde museli vojáci, aby vůbec zvládl zavřít dveře, vytáhnout zbraně. Dav se poté rozutekl.

Máte představu, kterým směrem vlak pojede?

Někam na západ. Musíme se dostat na západ. Potřebujeme se dostat z Kyjeva, který už možná dlouho nevydrží. Nevíme, co bude.

Je cesta po železnici bezpečná?

Vůbec nevím. Dá se po ní někam dojet, vlak někam pojede a dojede. Zatím po ní vlaky západním směrem jezdí, zatím je železnice západním směrem průjezdná. Pevně doufáme, že to půjde. Čekáme a uvidíme.

Máte informace o svých krajanech, Češích, který jsou na tom podobně jako vy?

Nemám. Vím jen, že jeden člověk, také novinář, se evakuuje z Donbasu. Měl by do Kyjeva přijet posledním evakuačním vlakem. Jediné informace, které mám, jsou v podstatě, že pár Čechů tady je. Někdo je v Mariupolu, kde se dá existovat, pokud jde člověk do krytu a neukazuje se. My se pokoušíme dostat pryč z Kyjeva, je to dramatické.

Novinář Tomáš Vlach (archivní foto) | Zdroj: čt24

Podle poradce ukrajinského ministra obrany Antona Heraščenka dopadly nad ránem na Kyjev dvě střely s plochou dráhou letu či balistické rakety, které zasáhly mimo jiné obytné domy. Máte o tom nějaké informace? Mělo být zraněno na 20 lidí.

Bližší informace nemám. Na to místo jsem se nedostal. Ale byly slyšet výbuchy, jsou vlastně slyšet pořád. Někteří lidé utíkají z nádraží, někteří utíkají směrem k vlakům. Střelba už je poměrně blízko.

Jak jste se dostal na nádraží?

Jeli jsme autem. Na nádraží už jsem byl dopoledne, zajel jsem metrem do hotelu pro kolegy z České televize. Mezi stanicemi několikrát zastavilo, to už jsem si řekl, že víckrát ne, tak jsem vyšel na povrch a tam už to bylo relativně dobré. Zašel jsem pro kolegy do hotelu a jeli jsme autem. Tehdy to v samotném centru Kyjeva vypadalo ještě relativně dobře. Je pravda, že je tady zmatek. Viděl jsem vojáky odsud utíkat, to bylo dost zoufalé.

Máte nějaké další, aspoň kusé, informace o tom, co se jinde ve městě děje?

Co vím, tak do Kyjeva pronikla kolona, ve které měli být ruští vojáci převlečení za ukrajinské. Byla zničena. Na severu či severovýchodě města se bojuje.

Jak na situaci reagují lidé ve vašem okolí? Pokoušejí se opustit město nebo se rozhodli zůstat v krytech a vyčkat, co se bude dít.

Hodně lidí zkouší opustit město. Nevím, jestli je to správné rozhodnutí. Možná by se tady ve městě dalo nějakým způsobem přežít. Možná bezpečnější je zalézt do metra nebo do krytu. V metru v tuto chvíli nocuje spousta lidí a čekají, až se to převalí.

Po chaosu na nadrazi jedeme smer jihozapad. Vlak nesmlouvave zaplnen. Nepohodli, pot, zapach, brek. Ale dulezite je, ze miri ven z ostrelovaneho mesta. Mladsi pustili starsi a deti sednout. Lidskost existuje i v nejkritictejsi situaci. Toto je evakuace Afghanistan 2.0. pic.twitter.com/bt0fBZIUUX — Andreas Papadopulos (@andreas_ppdp) February 25, 2022