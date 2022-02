Ukrajinka: Příbuzní v Kyjevě strávili noc ve sklepě, na Donbasu bere mnoho lidí válku jako satisfakci

Žije sice v Česku, na Ukrajině ale má rodinu i přátele, se kterými je v neustálém kontaktu. A to na obou stranách konfliktu. Zatímco rodina v Kyjevě trávila noc ve sklepě, příbuzní v Doněcku jsou podle ní zatím v bezpečí a silný konflikt se jim vyhýbá. „Lidé v Doněcku říkají: ‚Osm let jsme v takové válce museli žít, tak aspoň i zbytek Ukrajiny zjistí, jaké to je.’ Jsou tam hodně nenávistné nálady,“ vysvětluje pro server iROZHLAS.cz. Praha 12:43 25. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Zatím je pro mou rodinu v centru Kyjeva situace relativně klidná. Kyjev je ale velké město, když se něco děje v jeho jedné části, v další části o tom lidé nemusí vůbec vědět,“ vysvětluje Albina Feofilaktova | Zdroj: Reuters

Ukrajina už druhým dnem čelí vpádu ruských vojáků, kteří do země míří hned ze tří směrů. Rusové už podle dostupných zpráv dorazili na předměstí Kyjeva.

„Pro mou rodinu v centru Kyjeva je zatím situace relativně klidná. Dneska spali ve sklepě, párkrát se probouzeli, ale zatím ty výbuchy byly daleko. Takže co se týče centra Kyjeva, je to zatím relativně dobré,“ popisuje serveru iROZHLAS.cz situaci z pátečního rána Albina Feofilaktová, která žije v Olomouci.

Jak dodává, Kyjev je obrovské město, rodina tak nemůže vědět, co se děje na jeho okraji. „Když se něco děje v jedné části Kyjeva, v další části o tom lidé nemusí vůbec vědět. Jak jsou výbuchy daleko, tak se zatím nechtějí schovávat. Zůstávají tedy ve svých bytech,“ popisuje.

Právě na okrajích ukrajinské metropole je prý situace jiná. „Psala jsem si i se ségrou a hodně jejích kamarádů tráví čas ve sklepech. Jsou v jiných částech města než má rodina,“ vysvětluje.

Strach a odhodlání

„Včera byli ruští vojáci 10 kilometrů od Kyjeva, samozřejmě se od té doby všichni začali bát. Je velká otázka, jakmile přijdou ruští vojáci do Kyjeva, jaká bude reakce těch lidí. Jestli bude následovat nějaký odpor,“ říká Feofilaktová.

Podle ní je Kyjev hodně aktivní město. Odpor i civilního obyvatelstva by se proto dal předpokládat. Situace je ale nejistá.

„Kyjev má za sebou dost revolucí, dost agresivních a aktivních. Takže občané toho města mají tendence nějak odporovat. Ale jestli budou i v tomto případě, těžko říct. Těch Rusů je strašně moc, mají k dispozici velké množství techniky. Na tohle lidé podle mého názoru nejsou úplně psychicky připravení,“ vysvětluje.

Ukrajinské úřady podle jejích informací s lidmi komunikují o situaci dostatečně. „Je spousta Telegram chatů – ty plní funkci v různých odvětvích. A tam lidé i úřady pravidelně dávají videa a informace, co se kde děje. Takže si myslím, že tam podpora je. A nechybí ani spousta instrukcí, co kde a za jakých okolností mají lidé dělat. O tom jsou vážně informovaní,“ ujišťuje.

Nevycházejte z domovů.

Připravte si molotovy.



Ukrajinský ministr obrany poté, co ruská armáda vnikla do jedné ze severních čtvrtí Kyjeva.



Centrum metropole už je jen pár kilometrů. https://t.co/4jVVuwSYO7 — Matěj Skalický (@mskalick) February 25, 2022

Podle komunikace s jejími přáteli na Ukrajině, panuje mezi nimi v drtivé většině důvěra v ukrajinskou armádu. „Vzhledem k tomu, jaké jsou podmínky a jak velká je ruská armáda, tak se Ukrajinci podle nich drží dobře. A věří, že to nakonec dopadne dobře. Nevěří tomu, že jednoho dne přijde Rus a bude jim velet. To si vůbec nepřipouštějí. Tak přesně takové jsou tam nálady,“ popisuje Feofilaktová pocity svých přátel.

V Doněcku klid

Jiná situace je podle ní na východě. „Máma říkala, že někde daleko slyšela výbuchy, nedokáže ale říct, jak daleko to je. V Doněcku to každopádně není,“ přibližuje situaci na východě Ukrajiny.

Jak ale dodává, v Doněcku jsou silné proruské nálady. „Lidé tam teď říkají: ‚Osm let jsme v takové válce museli žít, tak aspoň i zbytek Ukrajiny zjistí, jaké to je.‘ Jsou tam poměrně hodně nenávistné nálady. Bohužel,“ vysvětluje.

Na vině je podle ní i intenzivní ruská propaganda. „Podle toho, jak to u rodiny vnímám, ruská propaganda funguje tak, že si lidé v Doněcku myslí, že celá válka je pomstou za útoky na Donbas. Jsou tedy v zásadě hrdí na to, že se to děje,“ přibližuje pohled příbuzných z východu Ukrajiny.

A nabízí i vysvětlení: „Kvůli tomu léta probíhajícímu konfliktu tam mají lidé už léta nashromážděnou nenávist k Ukrajincům. Hodně je ovlivňuje ruská propaganda o tom, že Ukrajinci jsou fašisti, nacisti. Věří zkrátka všemu, co jim (ruský prezident Vladimir) Putin říká.“