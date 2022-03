ONLINE: Kyjev se podle starosty Klička proměnil v pevnost, před boji utekla asi polovina jeho obyvatel

Z ukrajinské metropole Kyjeva, která je už řadu dní cílem ofenzivy ruských vojsk, uprchla před boji asi polovina jejích obyvatel. V ukrajinské televizi to řekl starosta Vitalij Kličko. Město se podle něj proměnilo v pevnost, nehodlá se ale útočníkům vzdát. Sledujeme online Kyjev 14:46 10. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protitankové zábrany a ukrajinský voják v centru Kyjeva | Zdroj: Fotobanka Unian

„Podle posledních dat každý druhý obyvatel Kyjeva opustil město. V Kyjevě teď je pouze o něco méně než dva miliony lidí,“ řekl Kličko.

„Opevňujeme každou ulici, každý dům, přidávají se k nám i rezervisté. Dokonce lidé, kteří by nikdy nevyměnili své oblečení, teď mají uniformu a v rukách kulomet. Jsou to muzikanti, herci, představitelé různých profesí,“ dodal starosta, který už dříve řekl, že se hodlá v případě potřeby sám do bojů zapojit.

Zdůraznil přitom, že „město stále stojí a bude stát. A lidé jej nenechají padnout, nepřítel neprojde“.

Podle agentury AFP měl Kyjev i s předměstími před ruským útokem přes 3,5 milionu obyvatel.

Rusko zahájilo invazi vůči svému sousedovi 24. února, Kyjev se nejprve snažilo rychle ovládnout pomocí výsadkářů, což se mu ale nepodařilo. Teď na hlavní město směřuje ofenziva, která přichází hlavně ze severu od hranic s Běloruskem.

Ve městě je nadále většina čelných představitelů Ukrajiny, včetně prezidenta Volodymyra Zelenského.

Mezinárodní organizace pro migraci uvedla, že do zahraničí uteklo z Ukrajiny už přes 2,3 milionu lidí. Podle dat mobilních operátorů jich na 200 000 dorazilo do České republiky.