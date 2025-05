Kyjevu končí bezcelní režim. Dovedu si představit úpravu cel, musí jít o dohodu s Unií, říká Výborný

Pokud se EU nedohodne alespoň na přechodném opatření, začnou od června znovu platit předválečná cla na zemědělské výrobky z Ukrajiny. Unie je před časem zastavila. Kyjev varuje, že opětovná cla by tvrdě dopadla na válkou zmítanou ekonomiku. „Není to bezcelní režim, ale autonomní opatření s kvótami. A já jsem pro, aby opatření vůči Ukrajině byla zachována,“ říká pro Český rozhlas Plus ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Rozhovor Praha 15:03 27. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) na tiskové konferenci ke stavbě přehrady Nové Heřminovy | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Pane ministře, v pondělí jste se účastnil jednání unijních ministrů zemědělství. Ještě před schůzkou jste řekl, že Evropský unie musí najít spravedlivé řešení pro ukrajinský zemědělský dovoz. Přiblížili jste se tomu?

V pondělí jsme měli možnost vyslechnout si informace našeho ukrajinského kolegy Vitalije Kovala. Následně jsme vedli debatu o situaci na trzích v Evropě jako celku. Je potřeba říct, že to nejsou ministři zemědělství, kteří by rozhodovali o obchodní dohodě.

Opakovaně, a já jsem to říkal už někdy v lednu únoru, jsme vyzvali Evropskou komisi, aby urychleně s Ukrajinou jednala a dojednala dohodu, která bude dlouhodobá. Bude to ideálně obchodní dohoda, která půjde za horizont válečného konfliktu. Musí to být dohoda spravedlivá i vůči Ukrajině.

Platnost výjimky týkající se cel na ukrajinské zemědělské výrobky skončí příští týden. Předpokládám, že na nových dlouhodobých pravidlech se do té doby nestihnete dohodnout. Takže začnou platit přechodná opatření. Podle dostupných informací by ale ta přechodná opatření měla znamenat návrat k předválečné situaci. Můžete to potvrdit?

Bohužel to tak je. Není to úplný návrat k předválečné situaci, protože tam bude zohledněno prvních pět měsíců letošního roku. Ty se nebudou do nově stanovených kvót počítat.

Ale je potřeba říct, že kvóty, které vycházejí z dohod z roku 2016 – to znamená z asociační dohody, která vznikla po anexi Krymu – jsou pro Ukrajinu výrazně přísnější, než byla ta pravidla, která byla součástí autonomních opatřeních platících do 5. června.

Úkol pro Komisi

Takže zhruba za týden začnou platit přechodná opatření, která budou pro Ukrajinu znamenat zhoršení, protože se zvednou cla na zemědělské produkty dovážené do zemí Evropské unie. A potom začnete jednat o dlouhodobé dohodě. Jaké parametry by podle vás měla mít?

Hlavně musím odmítnout to, že začneme jednat. To je věcí Evropské komise. Nikdo nemůže obviňovat členské státy Unie ani Českou republiku, a už vůbec ne ministry zemědělství. Ti opravdu nemají ve své gesci obchod. Tohle je věcí Evropské komise.

Nezlobte se, pane ministře, ale důležitá je přece dohoda vlád členských zemí. Které, když to tak řeknu, často úkolují Evropskou komisi, co se týče legislativy nebo opatření, které má připravit.

Dobře. Ale my jsme jako Česká republika, i já osobně už v lednu, vyzvali Komisi, aby bylo na dohodě s Ukrajinou pracováno. A to, že se tak nestalo, skutečně považuji za trestuhodné.

Zeptám se tedy jinak. Když jste v pondělí jednal se svými kolegy ministry zemědělství, byla shoda na tom, jakým způsobem by měla být nastavena cla s Ukrajinou?

Byla shoda na tom, že Ukrajině je třeba pomoci, že Ukrajina čelí útoku ze strany agresora...

To je známo, pane ministře. Ale byla shoda na tom, jakým způsobem by měla být nastavena cla?

My jsme vůbec neprobírali detaily jednotlivých komodit a jednotlivých cel. To vůbec nebylo v pondělí na stole. Znovu opakuji, za Českou republiku chceme, aby autonomní opatření vůči Ukrajině pokračovala se zohledněním některých citlivých položek, které dlouhodobě činí problém a kde je potřeba hledat spravedlivý konsenzus. A to jsou cukr a kuřata. V tom ostatním, myslím, problém v tuto chvíli není.

I díky tomu, že Ukrajina úspěšně dokázala obnovit černomořský koridor, to znamená, že exportuje podstatnou část své produkce směrem na Blízký východ a do Afriky. To je důležité.

Ukrajinský cukr

Zmínil jste se o cukru. Prezident Agrární komory Jan Doležal Českému rozhlasu Plus řekl, že pro něj je při nastavování celního režimu potřeba myslet i na cukrovary. „I relativně malý dovoz v řádu několika málo procent evropské produkce by výrazně snížil ceny, a vedl dokonce k pádu některých cukrovarů v Evropě,“ varoval. Chápete jeho argumenty?

Chápu je jenom částečně. Nemyslím si, že je to problém jenom dovozu z Ukrajiny, ale celkově problém přebytku cukru v Evropě.

Ale vy jste sám před chvílí připustil, že je potřeba řešit i cukr.

Ano, já jsem řekl, že v případě cukru by mělo dojít ke kompromisní dohodě na výši kvót. Která by ale neměla spadnout tak, jak spadne v případě, že se vrátíme do situace před rokem 2016.

Pokud správně rozumím, tak ani vy si nepřejete pokračování bezcelního režimu s Ukrajinou, protože chcete vyšší cla třeba do dovoz cukru?

Už dnes bezcelní režim podle autonomních opatření obsahuje jasně stanoven kvóty pro některé komodity, jako třeba zmiňovaný cukr. Debata se má vést právě o těch kvótách.

V žádném případě nechci, aby Ukrajině, která je svým HDP z 19 procent závislá právě na sektoru zemědělství a v tuto chvíli fakticky brání Evropu, bylo znemožněno tímto způsobem mít dostatek vlastních prostředků na obranu své země, potažmo celé Evropy.

Předseda Ukrajinsko-české obchodní komory Petr Krogman Českému rozhlasu Plus řekl, že by bylo nejlepší pokračovat v současném bezcelním režimu. Ale jestli vám správně rozumím, pane ministře, tak to není na stole a ani Česko to neprosazuje. Je to tak?

Česko toto jednoznačně prosazuje. Ale znovu říkám, dnes to není bezcelní režim. Jsou to autonomní opatření s jasně stanovenými kvótami. A my si dovedeme představit, že některé kvóty u některých komodit budou částečně upraveny.

Ale to je to, co říkám od začátku, to znamená, že musíme najít jasný konsenzus i s ukrajinskou stranou. Vždy to musí být dohoda mezi Ukrajinou a Evropskou komisí.

Ale já jsem určitě pro a Česká republika jednoznačně prosazuje, aby opatření vůči Ukrajině, který se brání, byla zachována.

