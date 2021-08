V nemocnici v Severní Osetii došlo k výpadku kyslíku. Zemřelo devět pacientů s covidem ve vážném stavu

Devět pacientů s covidem-19 zemřelo kvůli nedostatku kyslíku v nemocnici ve Vladikavkazu, správním středisku Severní Osetie na jihu Ruska. Informovala o tom v pondělí Informační tisková agentura Ruska (TASS). Desítky dalších pacientů na jednotce intenzivní péče bojují o život. Případem se na místě zabývají vyšetřovatelé z federální kriminální ústředny. Vladikavkaz 22:04 9. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Desítky dalších pacientů na jednotce intenzivní péče bojují o život | Zdroj: Profimedia

„Na jednotce intenzivní péče bylo dohromady 71 lidí. Devět lidí zemřelo, 62 pacientů zůstává ve vážném stavu,“ citovala Informační tisková agentura Ruska nejmenovaný zdroj z místních zdravotních úřadů. Dříve úřady podle listu Vedomosti informovaly o sedmi mrtvých a dvou pacientech ve vážném stavu. Informační tisková agentura Ruska později upřesnila, že zemřelo osm žen a jeden muž ve věku od 47 do 85 let. Všichni se ocitli na jednotce intenzivní péče, protože byli v kritickém stavu.

Vláda autonomní republiky tvrdí, že za výpadkem kyslíku je technická závada. Ta se projevila, když prasklo podzemní potrubí, které kyslík přivádí.

„Fakticky nastalo to, že praskla trubka, která je vedena pod zemí, a to vedlo k výpadku kyslíku v nemocnici ve Vladikavkaze, kde kvůli tomu zemřelo devět lidí,“ uvedl podle agentury Interfax Sergej Menjajlo, dočasně pověřený vedením republiky.

Místo závady bylo podle něj zjištěno a porucha se opravuje. Dodal, že zdravotnický personál začal připojovat pacienty napojené na plicní ventilátory ke kyslíku v tlakových lahvích, které začali přivážet z Mozdoku, Krasnodaru i Moskvy. Ujišťoval také, že od úterý bude ve všech nemocnicích zajištěna rezervní dodávka kyslíku.

„Očití svědci vylíčili, že lékaři poprosili příbuzné pacientů, kteří byli u vchodu do nemocnice, aby pomohli přepravit pacienty do jiných místností, kde je bylo možné napojit na rezervní systém dodávek kyslíku. Kdyby tito lidé nepomohli, obětí by bylo nejspíše více,“ napsal Kommersant na svém webu.

„Teď už je vše v pořádku a životy pacientů nejsou v ohrožení,“ ujišťují úřady.

V nemocnici se podle úřadů nachází celkem 651 lidí, včetně 308 pacientů s covidem-19, poznamenala BBC. Oběťmi výpadku kyslíku se stali pacienti, kteří byli ve vážném stavu.