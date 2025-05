Kytka: Farage má tentokrát za sebou silnou členskou základnu. Reform UK roste v lokální politice

Britský premiér Keir Starmer byl zásadní pro vytvoření koalice ochotných a je jeden z mála lídrů, kteří dokážou v klidu jednat s Donaldem Trumpem. Doma mu ale pod rukama probíhá politická revoluce – zažitou dvojici stran v průzkumech přeskočila antiimigrační Reform UK Nigela Farage. „Pro britské voliče není zahraniční politika v každodenním životě takovou prioritou jako pro nás,“ říká v pořadu Osobnost Plus Ivan Kytka, novinář žijící v Londýně. Londýn 20:02 26. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Starmera podle něj Britové přijímají vcelku vlažně. „Kdybych se zeptal sousedů u nás v domě, v rezidenční čtvrti, kde bydlí střední nižší třída, tak by pravděpodobně řekli ‚he’s ok.‘ Což je výraz takové rezignace, že by si možná přáli lepšího lídra a s tím, co mají, se musí na další čtyři roky spokojit,“ popisuje náladu ve svém okolí.

„Británie má velký a dlouhodobý problém – tím je stagnace produktivity ve srovnání se Spojenými státy a do určité míry i s těmi nejúspěšnějšími zeměmi v Evropské unii,“ vysvětluje novinář, jakým dalším potížím země čelí.

„Pokud neroste ekonomika a firmy nejsou produktivnější, nerostou odvody do státního rozpočtu, a tím pádem není na výdaje,“ vysvětluje.

Návrat ostrovů na ekonomické výsluní tvoří společně se zásadně antiimigrační politikou pilíře programu strany Reform UK, vedené bývalou tváří Brexitu Nigelem Faragem.

Ta od začátku roku ohrožovala vedení labouristů v průzkumech, které nakonec v polovině dubna definitivně překonala. V současné době průměrně získává přízeň asi 30 procent voličů.

Plavba za azylem

Reálné důsledky migrace ale podle Kytky pociťuje jen zlomek z nich. „Když vidíte, dovolím si říct, ty nešťastníky, kteří po měsících čekání přejíždí na nafukovacích člunech, rozvlněný Lamanšský kanál, tak pokud jste se v Británii narodili, můžete mít pocit, že čelí jakési invazi,“ uznává novinář.

„Jenže když se podíváte na skutečná čísla, která vychází z oficiálních statistik, tak za letošní první pololetí přijede do Británie pravděpodobně 10 až 12 tisíc uprchlíků. Na jižní křídlo Evropské unie jdou ta čísla pravděpodobně do sta tisíc,“ přibližuje rozměr problému.

„Británie nemá takový problém s nelegálními uprchlíky, jestli ten pojem můžeme vůbec použít – pokud to jsou lidé, kteří byli ve svých zemích pronásledovaní nebo utíkají před válkou, tak podle mezinárodních smluv i britských zákonů nejsou nelegální uprchlíci, jsou to legitimní žadatelé o azyl.“

A právě to chce Reform UK změnit. Od evropské konvence o uprchlících, která stát k respektování jejich práv váže, plánuje odstoupit a hned na to nastolit zásadní změny.

„Spojené království by mělo začít ty, kteří přijíždí na lodích z Francie, vracet okamžitě zpátky, což není dost možné. Anebo vyslat s trochou přehánění minolovky, které by příjezd zastavily. A to i přesto, že mezi těmi, kteří přijíždí, jsou mnozí legitimní žadatelé o azyl,“ říká novinář.

„Když projdou tím poměrně náročným systémem britského azylového řízení, tak mnozí z nich nakonec v Británii zůstanou,“ dodává.

Otazník ve městech

Ačkoliv je Nigel Farage ve Spojeném Království známé jméno, jeho dřívější projekty nikdy neměly delšího trvání. Při pauzách v politice se věnoval například televiznímu moderování nebo účastem v reality shows. „Teď se zdá, že má podporu poměrně silné členské základny,“ komentuje Kytka.

„Nespokojené voliče začalo bavit dělat místní politiku. Reform UK se organizuje velice rychle a asi i díky internetu velice dynamicky v základní občanská místní sdružení, která odvádějí takovou tu práci, že roznáší před volbami letáčky, koho máte volit, a snaží se vám být na očích tak, jako že jsou pro vás prospěšní.“

„To předtím Nigel Farage neměl. Zatím ale vůbec neprošel zkouškou ve velkých britských metropolích, co se týče volebních preferencí. Města jako Londýn, Manchester nebo Birmingham hrají v britských volbách velkou roli,“ poukazuje novinář žijící ve Velké Británii.

Jaké ve dvou dříve dominantních stranách panují rozpory? Je Reform UK extremistická strana? A bude Keir Starmer pokračovat ve vedení Koalice ochotných? Poslechněte si celý záznam rozhovoru Barbory Tachecí a Ivana Kytky výše.