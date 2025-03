‚Kýval jsem se jako houpačka.‘ Čech popisuje, jak prožil zemětřesení v Thajsku

Když v pátek krátce po poledni zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně oblast u druhého největšího města v Myanmaru, otřesy byly cítit až v sousedním Thajsku. „Začaly se kývat věci, nábytek, lustry, obrazy na stěnách. Tak jsme se ženou a dcerou okamžitě vyběhli před dům, kde byli i sousedi a taky se dívali, co se děje. Nic podobného se tady snad nikomu nestalo,“ popisuje pro Radiožurnál a pro iROZHLAS.cz Čech Radim Chomik, který žije v Bangkoku. Bangkok 11:38 29. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky zemětřesení v Bangkoku | Foto: Wissarut Weerasopon/ZUMA Press Wire | Zdroj: Reuters

Otřesy zasáhly thajskou metropoli o pár minut později než myanmarská města blíž epicentra. Chomik byl v té době s rodinou doma. „Měl jsem pocit, že se mi začala točit hlava, takový pocit závratě. Tak jsem se podíval na manželku a vidím, že má to samé, tak mi bylo jasné, že to není jenom tak,“ popisuje pro Český rozhlas Radiožurnál a pro iROZHLAS.cz.

„Začaly se kývat věci, nábytek, lustry, obrazy na stěnách. Tak jsme se ženou a dcerou okamžitě vyběhli před dům, kde byli i sousedi a taky se dívali, co se děje. Nic podobného se tady snad nikomu nestalo,“ líčí.

První otřesy byly tak silné, že se kývaly i sloupy s elektrickým vedením. Sám Chomik měl potíže vůbec stát. „Člověk se kýval zprava doleva, jako kachna, jako houpačka,“ pokračuje.

Přestože jeho dům otřesy ustál, horší situace byla v moderní části města, kde stojí výškové budovy. „Viděl jsem, co posílali kamarádi, kteří mají byt třeba ve 30. nebo 40. patře a tam opravdu mají prasklé stěny. Některé byty jsou zcela zdemolované,“ popisuje dále Čech z Thajska.

Otřesy zastavily i provoz metra a uzavřeny byly i některé dálnice. Přibližně čtyři miliony lidí, kteří pracují v centru Bangkoku, se tak nemohly dostat na noc domů. Město proto podle Chomika otevřelo na noc parky a charity rozdávaly na místě jídlo a další základní potřeby.

Při otřesech v Thajsku zemřelo šest lidí, dalších 26 bylo zraněno. Stále se pohřešuje 47 lidí.

„Zemětřesení nebylo likvidující ve smyslu, že by padaly domy, nebo že by to byla humanitární katastrofa. Spíš to byl obrovský šok pro město, které tohle nikdy nezažilo,“ hodnotí Čech.

Větší škody počítá sousední Myanmar, kde úřady potvrdily už 1002 obětí, raněných je 2376. Vojenská junta, která zemi vládne, naznačila, že bilance obětí může dále růst. V sobotu junta požádala mezinárodní společenství o pomoc.