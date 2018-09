Labouristé podpořili možnost nového referenda o brexitu, prioritou jsou pro ně však předčasné volby

Sjezd hlavní britské opoziční strany přijal usnesení o brexitu, kterým mimo jiné ponechává ve hře druhé referendum o členství v EU jako možnost pro případ, že konzervativní premiérka Theresa Mayová nebude schopna finální dohodu s Bruselem prosadit v britském parlamentu. Napsala to agentura Reuters, která zároveň podotýká, že pasáž o případném novém referendu nemluví jasně. Londýn 20:10 25. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (ilustrační foto) | Foto: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic, Paul Lloyd

Představitelé labouristů se vyjadřují rozporuplně o tom, zda by měli Britové dostat možnost zvrátit výsledek předloňského hlasování o odchodu z unie, nebo pouze se vyjádřit k podmínkám dojednaným s EU.

Šéf labouristů Corbyn připustil nové hlasování o brexitu, když se na něm strana shodne Číst článek

Klíčová pasáž usnesení uvádí, že pokud se labouristům nepodaří v zemi zajistit předčasné volby, musí strana využít veškeré zbývající možnosti včetně prosazování nového referenda. Delegáti na labouristickém sjezdu o něm hlasovali zvednutím rukou a podle britských médií byla proti jen hrstka z nich.

Pro nové referendum o brexitu se o víkendu vyslovil i šéf labouristů Jeremy Corbyn. Uvedl, že pokud se pro něj straníci vysloví na sjezdu, on pro něj zvedne ruku. Na dotaz, jak by Corbyn v novém referendu hlasoval, odpověděl, že neví. V referendu v červnu 2016 hlasoval pro setrvání v unii, kterou by si ale přál zreformovat.