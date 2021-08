Kulturní klenot Etiopie je v rukou povstalců. Kostely vytesané do kamene patří k památkám UNESCO

Konflikt v severní Etiopii se týkal svazového státu Tigraj. Obsazení Lalibely ukazuje, že se rozšiřuje. Povstalecké jednotky v posledních týdnech začaly překračovat hranice Tigraje a podnikají výpady do dvou sousedních svazových států - na jih do státu Amhara, kde leží i zmíněné památky v Lalibele, a také na východ, do státu Afar.

Povstalci z Tigraje přistoupili na příměří vyhlášené etiopskou vládou, požadují ale stažení vojáků Číst článek

O obsazení Lalibely podle agentury AFP informovali místní obyvatelé, kteří z místa utekli před bojovníky Tigrajské lidově osvobozenecké fronty. Webu BBC to potvrdil i zástupce starosty Lalibely Mandefro Tadesse. Podle dostupných informací povstalci do města vstoupili ve čtvrtek a ovládli ho bez boje. Federální vláda, proti které povstalci bojují, oznámila, že před podobnými výpady za posledních několik týdnů uteklo v regionech Amhara a Afar už přes 300 tisíc lidí.

Utekly miliony lidí

Boje mezi etiopskou federální vládou a Tigrajskou lidově osvobozeneckou frontou neboli TPLF začaly v listopadu, kdy se etiopská vláda rozhodla odstavit vedení tigrajského regionu a zástupce a stoupence TPLF v rozsáhlé čistce odstavila od pozic ve federálních úřadech, armádě a dalších vlivných funkcích a federální jednotky vytlačily milice TPLF z regionálního hlavního města Mekelle.

Obyvatelé Tigraje vládní vojáky a jejich spojenecké milice vinili z eticky motivovaného násilí a vražd, před konfliktem uteklo do sousedního Súdánu a Eritrey několik milionů lidí. V červnu se situace obrátila - povstalci znovu ovládli hlavní město Tigraje a vládní jednotky se z regionu stáhly.

Znásilňují, zabíjejí dobytek a ničí úrodu. Hladovění a sexuální útoky se v Tigraji stávají válečnou zbraní Číst článek

Lalibela se jmenuje po stejnojmenném králi Gebre Meskel Lalibelovi, který Etiopii vládl na konci 12. a začátku 13. století a udělal z ní své hlavní město. Tento křesťanský vládce město budoval jako obraz Jeruzaléma, který v jeho době přešel z rukou křižáků pod nadvládu muslimů. Etiopský král v Lalibele nechal vybudovat 11 kostelů, z nichž každý je vytesaný do skály z jediného kusu kamene.

Město se stalo cílem křesťanských poutníků, kteří nemohli putovat do Jeruzaléma a jsou pod správou etiopské církve, která je jednou z východních odnoží křesťanství. Na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO je od roku 1978 jako vůbec první z etiopských památek.