Soud v USA osvobodil muže odsouzeného za vraždu na doživotí, ve vězení byl 28 let

Johnson si odpykával trest za vraždu Marcuse Boyda, kterého v roce 1994 zastřelili dva maskovaní muži, zřejmě v hádce kvůli drogám. Prokuratura obžalovala Johnsona, který trval na své nevině a poukazoval na své alibi, a Phila Campbella, který se k činu přiznal, a dostal proto poměrně nízký trest sedmi let vězení.

K Johnsonově nynějšímu propuštění přispělo i nové svědectví muže, který si odpykává doživotní trest a řekl, že společně s Campbellem před lety střílel on.

„Dnes máme radost, ale nic nedokáže nahradit to, co mu stát sebral. Nic mu nevrátí zpátky těch skoro třicet let, které strávil bez svých dcer a své rodiny,“ uvedli v úterý Johnsonovi obhájci. „Důkazy, které dokazovaly jeho nevinu, byly k dispozici během procesu, ale ti, kteří nepřikládali životům dvou mladých černochů žádnou hodnotu, je skrývali nebo je nechtěli vidět,“ dodali.

Podle agentury Reuters bylo od roku 2012 u amerických soudů zproštěno viny přes 3000 odsouzenců, kteří po původním rozsudku strávili často dlouhá léta či desetiletí za mřížemi