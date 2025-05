Landovský: Dohoda Kyjevu pomůže. Pokud USA někde těží, tak tam budou přítomny i bezpečnostní složky

Spojené státy a Ukrajina podepsaly dohodu, na jejímž základě má být vytvořen americko-ukrajinský rekonstrukční investiční fond. „Pro všechny by mělo být dobrým znamením, že průmysl Spojených států bude stále více navyšovat svoji spolupráci s Ukrajinou,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál Jakub Landovský, ředitel Aspen institutu pro střední Evropu, bývalý český velvyslanec při alianci NATO. Rozhovor Praha/Kyjev 15:17 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky ruského útoku v Oděse | Foto: Nina Liashonok | Zdroj: Reuters

Detaily dohody mezi Ukrajinou a USA zatím neznáme, dá se ale už teď z jejího rámce soudit, že je nastavena férověji a víc vyváženě vůči Ukrajině, než jak mohla působit ta původní verze, kterou kritici označovali za vyděračskou?

Úplně jednoznačně. Ti, kteří sledují vyjednávací rámec, tak dobře vědí, že spousta podmínek, které Ukrajině vadily, tak jsou z té nové podepsané bilaterální dohody odstraněny.

Smlouva jednoznačně nastavuje férověji dlouhodobé partnerství mezi Spojenými státy a Ukrajinou, které má potvrdit ten politický zájem, tedy svobodnou a nezávislou Ukrajinu, která bude postupně stále více součástí západu, i když si to Rusko nepřeje.

To je na této cestě velice významný krok, který dává Donaldu Trumpovi i možnost potěšit své voliče, kteří chtějí, aby pomoc Ukrajině byla něčím podmíněná. A vzácné zeminy jsou věc, po které celý svět jde a Ukrajina jich má dostatek. A je proto dobré, že se v poměru 50:50 Ukrajina a Spojené státy na tu těžbu do budoucna zaměří a budou v tom stejném poměru i využívat ty výnosy.

Jaký ekonomický přínos by kontrakt mohl mít pro Spojené státy, pokud experti upozorňují, že teď Ukrajina získává z těžby nerostů ročně kolem miliardy dolarů, tedy hluboko pod stovkami miliard, které si od dohody původně sliboval Donald Trump?

Pokud se podíváte čistě na ekonomický výnos, tak tam Spojené státy skutečně hrají velkou strategickou hru o osekání vlivu Číny, která je v tuto chvíli dominantní světovou mocností, pokud jde o těžbu a zpracování vzácných zemin a i některých dalších kritických nerostů nebo prvků, které průmysl Spojených států potřebuje.

Pro všechny by mělo být dobrým znamením, že průmysl Spojených států bude stále více navyšovat svoji spolupráci s Ukrajinou při těžbě těchto nerostů. A pak tam budou kromě těch ekonomických ještě bezpečnostní benefity. Pokud Spojené státy někde těží, tak tam budou samozřejmě přítomny některé složky, které mají dohlédnout na to, že ta těžba bude v pořádku probíhat. A tím dojde i k navýšení bezpečnostních garancí pro Ukrajinu.

Co mě trápí je, že Evropa, která Ukrajině také významně pomohla, tak na této bilaterální dohodě nemá žádný podíl a bude muset sama jakýmsi způsobem navazovat hospodářskou spolupráci s Ukrajinou pro další roky.

Spolupráce s USA

Podle deníku Kyiv Post už také Washington schválil prodej dalších zbraní pro Ukrajinu v hodnotě 50 milionů dolarů. Ovšem list The New York Times cituje zdroj obeznámený s vyjednáváním té dohody o minerálech. Podle něj neobsahuje výslovné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Může mít přesto určitý efekt v tom ohledu, pokud bude ve hře americká investice nebo americké investice na Ukrajině?

Určitě. Dohoda ukazuje, že prvotní návrh Spojených států je návrh k jednání a lze dosáhnout daleko lepšího, jak říká Donald Trump „dealu“ než ten původní návrh.

Smlouva je vedena jako skutečně dlouhodobá. Investiční směr má být v první dekádě hlavně na Ukrajinu, do rozšiřování třeba těžby. Ukrajina si ponechá schopnost nakládat s kritickým bohatstvím, ale pokud jde o spolupráci se Spojenými státy, bude využívat tento, tento zásadní nástroj, který je padesát na padesát.

Donald Trump je jednoduchý člověk. On prostě navrhne nějakou věc, která je podle něj byznysově obhajitelná. A pak buší do toho partnera tak dlouho až ji přijme, ale v ten moment příjmu, se stává partnerem.

A je samozřejmě lepší, pokud partnerem Spojených států číslo jedna při těžbě v tomto regionu bude Ukrajina než Rusko. Ale samozřejmě ultimátním cílem je Čína, omezení jejího vlivu. To si musíme jako Evropané neustále připomínat.

Ruský exprezident Dmitrij Medveděv ve čtvrtek prohlásil, že Trump konečně donutil Kyjev zaplatit za pomoc, kterou Američané poskytli Ukrajině. Jak významná by ta dohoda mohla být pro další snahy vyjednat klid zbraní na Ukrajině? Mohly by Spojené státy zesílit tlak na Moskvu?

Tady právě vidíte, jak se Rusko snaží neustále dezinterpretovat tu okolní realitu, ať už na smluvní papíře nebo reálnou na bojišti.

Tohle není vůbec pravda. Dohoda s do minulosti na americké investice nebo obrannou spolupráci či pomoc Ukrajině vůbec nevztahuje. Vztahuje se to na tu budoucí. Takže tohle je naprostá lež.

Ale pokud jde o to příměří, tady je vidět, že Amerika má ještě jednu kartu v rukávu, a to je odstoupení od jednání. To by Rusko samozřejmě v tuto chvíli nechtělo. Takže Amerika tím, co učinila, udělala dva kroky. Možná i dalších deset, protože jsme nebyli na jednání na pohřbu papeže. Ukrajině řekla, že podepíšou dohodu a společně vyvinou tlak na Rusko, aby bylo příměří.

Byl jsem na Ukrajině, a to příměří je něco, po čem lidé volají. Chtějí, aby ty otevřené prostě boje i ta horká fáze konfliktu alespoň na nějakou dobu skončila. A pokud dojde ke sladění postupu Ukrajiny a Spojených států, tak dojde nejenom k navýšení tlaku na Ruska, ale ke splnění toho základního slibu Donalda Trumpa jeho voličům, a to je, že válka skončí.

Únava z války

Vy jste tedy v předchozím týdnu putoval po Ukrajině v rámci mise Aspen institutu s dodávkou další pomoci české organizace Post Bellum pro ukrajinskou armádu. Jaké hlasy nebo komentáře jste zaznamenal tam, kde jste se pohyboval, pokud jde o vyhlídky mírových rozhovorů?

Mluvil s lidmi na úrovni jak gubernátorů jednotlivých oblastí nebo samosprávy, praktických lidí, lékařů... A byl to pohled, který mi chyběl, protože neustále komentovat něco, s čím nejste přímo propojen, tak je někdy těžké.

Mluvil jsem s běžnými Ukrajinci a je to přesně tak, jak jsem již několikrát řekl. Válka trvá tři roky a nikdo Ukrajincům na začátku neřekl, že to bude takto dlouhé. Většina Evropanů je v první fázi odepisovala, možná i Spojené státy. Ale oni statečně bojovali.

Ale teď přichází něco, čemu se říká únava prostě. A na rozdíl od nás, oni mají skutečně právo se cítit unavení. Zároveň tam máte nějaké skutečně hluboké šrámy na tom ukrajinském národě, které také brání nějakým koncesím třeba ohledně území.

A všichni by si chtěli aspoň na chvíli oddechnout, to je jedna věc. Druhá věc je vnitřní politika Ukrajiny. Když se do Ukrajiny píchne zvenku, tak se stává více a více jednotnou. Ale pokud posloucháte jednotlivé hlasy na Ukrajině, ty jsou různé, týkají se i možných voleb a podpory různých kandidátů.

A Ukrajina si musí porovnat i své vlastní politické záležitosti, zejména v momentě, kdy většina světa říká: „To je váš mír, vy si musíte rozhodnout o tom, jak ten mír bude vypadat.“

A tady je právě velká otázka, jak uspořádat volby, pokud část země je okupovaná Ruskem. Není možné tam volby uspořádat, pokud probíhají boje. Ale v momentě, kdy boje skončí, na což se všichni chystají, tak je možné postupovat dál. Mír cesta krok za krokem.

Ona vypadá, že nepřináší okamžitý efekt, ale podle mého názoru zastavení palby je okamžitý efekt a v ideálním případě povede pak k dalším krokům. Možná budou trvat dekády, možná měsíce, možná roky, ale půjdou cestou deeskalace, která by měla i Evropu těšit. Poněvadž Evropa samozřejmě je ten, kdo dostává největší rány z toho, že na východě Evropy propukla válka.