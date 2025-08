Landovský: Trump přesouvá jaderné ponorky, je to jak od Tarantina. Rétoriku doplňuje umístění zbraní

Americký prezident Donald Trump nechal po internetové konfrontaci s bývalým ruským prezidentem Dmitrijem Medveděvem přesunout dvě jaderné ponorky do strategických pozic směrem k Rusku. „Pro Rusy je to signál, že se jim bude Donald Trump intenzivně věnovat,“ říká pro Český rozhlas Plus Jakub Landovský, bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci a končící výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen insitute.

Washington 21:47 4. srpna 2025