Landovský: Ukrajina systémy obrany potřebuje. Rusko bombarduje z 90 procent civilní a infrastrukturní cíle

Státy Severoatlantické aliance se dohodly na dalších dodávkách systémů protivzdušné obrany na Ukrajinu. Po páteční diskusi ministrů obrany to oznámil generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Země, které systémy nedisponují, přislíbily finanční příspěvky. „Je to jednoduché, pokud nemáte co nabídnout věcně, dáváte peníze," shrnul v rozhovoru pro Radiožurnál český velvyslanec při NATO Jakub Landovský. Rozhovor Praha/Brusel 21:04 19. dubna 2024

Ministry na dnešním (pátečním) jednání oslovil prezident Volodymyr Zelenskyj, ještě předtím znovu naléhavě apeloval na západní spojence, aby Kyjevu poskytli další systémy protivzdušné obrany. Předpokládám, že v podobném duchu se nesl i Zelenského příspěvek na Radě NATO – Ukrajina.

Jednoznačně. Už samotný fakt, že ta Rada proběhla řekněme v takto krátkém odstupu od té původní na naší úrovni, svědčí o tom, jak vážná je situace na Ukrajině. Projev pana prezidenta byl samozřejmě velmi emotivní a velmi naléhavý, stejně jako ta situace. Spojenci už v tuto chvíli mají k dispozici přehled toho, co je ještě možné dát.

Je také dobré si uvědomit, že když spojenec váhá mezi tím, zda splní nějaký standard či plánovací předpoklad aliance nebo pomůže Ukrajině, dá NATO přednost pomoci Ukrajině. Můžeme tedy v budoucích dnech očekávat konkrétní oznámení, která budou následovat Německo. To už teď oznámilo jednu baterii systému Patriot, kterou dodá nad rámec toho, co dodává doposud.

Pokud jde o ten příslib dalších systémů protivzdušné obrany pro Ukrajinu: o jaký arzenál, v jakém rozsahu a z jakých zemí – vy už jste jednu jmenoval – by mělo jít?

Je to ve stručnosti protivzdušná obrana dalekého dosahu, schopná sestřelovat i balistické a hypersonické prostředky Ruska. Je třeba si uvědomit, že Rusko bombarduje Ukrajinu a jedná se z více než devadesáti procent o civilní nebo infrastrukturní cíle. Jenom do deseti procent jde o cíle vojenské. Budou to tedy systémy Patriot novějších verzí a těmi samozřejmě disponuje jenom několik málo spojenců.

Musíme si také uvědomit, co je ten systém. Je to v podstatě dohromady zapojený radar, nějaké velicí středisko a dva až osm soustav pro vedení palby těch samotných odpalovačů. Jedná se tudíž – a dneska (v pátek) to zaznělo jasně – o potřebu Ukrajiny, aby měla k dispozici sedm systémů, tedy sedm baterií, což je více než sedm jednotlivých odpalovacích zařízení.

Prezident Zelenskyj řekl, že by Ukrajina k úspěšné obraně potřebovala až 25 těchto systémů. Kdy se těch dodávek může dočkat?

Některé už jsou na cestě – to je ten třetí německý systém – ale z důvodu utajení nemůžeme říct, kolik konkrétně odpalovacích zařízení ten systém má. Pak jsou tu systémy SAMP-T, které jsou francouzsko-italské.

Zde to vypadá velice slibně, na Ukrajinu by mohly dorazit již v příštích týdnech. Ty mají obdobné schopnosti jako Patrioty vyšší generace. To, co je ale asi nejdůležitější, je hlasování v americkém kongresu, které má proběhnout zítra (v sobotu). To má odblokovat zřejmě největšího vlastníka těchto systémů, a to jsou Spojené státy.

Podle jakého klíče mají na tuto podporu přispět alianční státy, které dotyčné systémy nemají ve výzbroji?

Je to dobrovolné, jako ostatně veškerá pomoc Ukrajině v rámci UDCG (Ukraine Defence Contact Group, pozn. red.). Funguje tam samozřejmě tlak toho, že vidíte, kolik dávají ostatní. Kdo nemá tyto systémy, tak přispívá penězi, stejně jako se tomu děje i u munice.

Tím, kdo zařizuje munici třeba ze třetích stran mimo Evropu, je například Česko, a to velmi úspěšně, jak dnes (v pátek) skutečně opět zaznívalo mezi spojenci i z ukrajinské strany. Přidává se ale třeba Estonsko. Takže je to jednoduché, pokud nemáte, co nabídnout věcně, dáváte peníze.