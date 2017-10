Las Vegas se obává odlivu turistů. Pro ekonomiku města jsou zásadní

Las Vegas by bez turistů a návštěvníků konferencí ani nemělo smysl – a jejich příliv teď může být v ohrožení. Město se sbírá z nedělní tragédie, Stephen Paddock tam střelbou z 32. patra hotelu zavraždil 58 lidí na přilehlém stadionu. Městem duchů se světová metropole hazardu nestala, i když její život je stále trochu utlumený. Přibyli ale naopak pietní návštěvníci. Reportáž Las Vegas 15:00 5. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé chodí na místo útoku v Las Vegas zapalovat svíčky. | Zdroj: Reuters

Návštěvníci Las Vegas často drží v ruce hrací žetony - Armando Gonzalez drží knihu. Klečí na kraji rušné křižovatky nedaleko místa nedělního vraždění, před sebou má palmu a pod ní desítky svíček, květin i několik vzkazů nebo fotografií obětí a za mlčenlivého přihlížení kolemstojících recituje z Bible žalm 23. Všudypřítomnou výzvu „Modli se za Vegas" bere doslova.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Reportáž zpravodaje Jana Kaliby z Las Vegas po nedělní střelbě

„Přijeli jsme sem s kamarády z hispánské církve, protože tohle je moc těžká doba. Jsme velmi smutní z toho, co se stalo. Zvlášť já se cítím hrozně, protože jsem tady ve Vegas dlouho žil a tohle místo znám. Těch lidí je mi moc líto. Cestovali jsme tři hodiny, abychom podpořili ty, kteří přišli o někoho blízkého a potřebují být silní. Teď musíme být opravdu jednotní, a tak jsme se sebrali a přijeli,“ popsal Radiožurnálu cestu do Las Vegas Armando, který je ze sousední Kalifornie.

O kus dál přihlíží Mark, který naopak přijel z východu, tedy z Arizony, protože má v nemocnici postřeleného kamaráda. Tito pietní cestovatelé teď v Las Vegas pomáhají trochu kompenzovat turisty, kteří naopak své rezervace zrušili.

Většina to neudělala a dorazila do města nikdy nekončícího hýření podle plánu. „Nás nic nezastaví, Vegas milujeme,“ řekl Radiožurnálu britský pár, který zrovna s dalšími přáteli čeká s kufry v ruce v recepci hotelu hned vedle toho, ze kterého vrah v neděli střílel.

Hlavní mluvčí této skupinky je bývalý voják, navíc při poslední návštěvě Las Vegas s manželkou bydlel právě ve 32. patře sousedního hotelu Mandalay Bay, a tak má velmi dobrou představu o tom, jakou pozici atentátník pro svůj ďábelský plán měl. Nešlo prý minout.

Co to je bump stock? Střelci z Vegas v masovém zabíjení zřejmě pomohlo zařízení za 100 dolarů Číst článek

Pro Las Vegas je zásadní, aby ke své návštěvě podobně jako tito Britové přistupovali i ostatní turisté. Ročně jich sem přijíždí 43 milionů, turistický průmysl tu živí víc než čtvrt milionu obyvatel, tedy skoro každého druhého.

Experti předpovídají, že Američané budou jezdit dál, protože šlo o izolovaný útok, ze kterého nevyplývá předpoklad dalšího souvisejícího nebezpečí.

Zato u cizinců - a do Las Vegas míří každý desátý návštěvník téhle země - se obávají jiného efektu, který může leckoho odradit. Totiž že nedělní masakr znovu upozorní na to, jak bláznivou zemí co do střelných zbraní Spojené státy jsou.