Rušení trávníků i omezené zavlažování a velikost bazénů. Las Vegas bojuje s nedostatkem vody

Změna klimatu způsobuje na řadě míst kritické sucho, které se bude v dalších letech zhoršovat. Kromě značné části Evropy včetně Česka to platí o západu Spojených států. V čele boje se suchem stojí Las Vegas, od kterého se učí hospodařit s vodou i ostatní. Jde o město postavené na poušti, kde je voda vzácná odjakživa. Teď se ale situace rychle zhoršuje, a tak je tam tabu například pěstování trávníku. Las Vegas 11:53 29. srpna 2022

Las Vegas je nejsušší město v nejsušším americkém státě, vypráví mi Bronson Mack z Vodohospodářského úřadu jižní Nevady. Bylo to tak tady v Mohavské poušti odjakživa, jenže teď s klimatickou krizí a s řekou Colorado, která rok od roku doslova mizí před očima, je to podstatně horší. A to i pro města dál po proudu jako Los Angeles nebo San Diego v Kalifornii.

Tady v Las Vegas s ubývajícími zásobami vody přibývá pravidel pro její používání. „Především lidé musejí dodržovat omezení toho, jak během ročních období zavlažovat. Teď máme léto – to se nesmí zalévat v neděli a během ostatních dní je zákaz mezi jedenáctou hodinou dopoledne a sedmou večerní, protože to je největší horko. Prvního září se to změní na podzimní režim, kdy se smí zavlažovat jen tři dny v týdnu, stejně jako na jaře. A v zimě jen jeden den. Ukázalo se, že jen toto jednoduché opatření dovede ušetřit významné množství vody,“ popsal Radiožurnálu Bronson Mack.

Základem všeho je recyklace vody. Ta která se v Las Vegas spotřebuje uvnitř budov, se skoro ze sta procent speciálním systémem vrací do místní přehrady.

Většina vody v Las Vegas se ale spotřebuje právě na venkovní účely. To je také důvod, proč mají golfová hřiště limit na spotřebu vody, proč od září začne platit omezení velikosti soukromých bazénů a proč ve městě zakazují pěstování trávníků.

„Tráva byla dominantní rostlinou u rodinných domů, obzvlášť do roku 2004. Tehdy jsme trávníky u nově stavěných budov zakázali, takže nové rezidenční ani komerční budovy už je nemají. Zároveň jsme pro ostatní zavedli program dotací, které vyplácíme těm, kdo se rozhodnou stávající trávník vyměnit za rostliny nenáročné na vodu. Las Vegas se díky tomu změnilo, už nevidíme koberce trávy od plotu k plotu. To se týká obyvatel, ti chápou, v jaké jsme situaci, a odvedli skvělou práci,“ dodává pracovník vodohospodářského úřadu.

Zákon o odstraňování trávníků

Na rozdíl od řady obchodních center nebo kancelářských budov, které na svých pozemcích trávníky stále mají. Bronson Mack vypočítává, kolik vody to Las Vegas stojí – rozdíl mezi plochou s trávníkem, nebo s kaktusy je co do spotřeby vody velký.

Zatímco udržet při životě trávník vyžaduje v Mohavské poušti kropit ho ročně víc než třemi tisíci litrů vody na metr čtvereční, u pouštních rostlin je to ani ne čtvrtina.

Za posledních 20 let, kdy program finanční podpory přechodu na udržitelnější zeleň existuje, ubylo v Las Vegas 400 tisíc metrů čtverečních trávníků. To ušetřilo přes 40 miliard litrů vody a její spotřeba tak klesá i přes stoupající počet obyvatel.

Některé podniky si ale trávníky stále ponechávají. „Proto stát Nevada nedávno přijal zákon, který jim odstranění trávníků nařizuje, a to do roku 2026. Tahle tráva tvoří desetinu naší spotřeby vody. To znamená, že za rok pohltí víc vody než celý lasvegaský Strip,“ připomíná Bronson Mack hlavní promenádu města hazardu se všemi jejími hotely, casiny či obří fontánou.