Latinská Amerika hlásí téměř pět milionů případů nemoci covid-19, nejhorší je situace v Brazílii

V Latinské Americe se potvrdilo už téměř pět milionů nakažených koronavirem SARS-CoV-2, což je více než čtvrtina všech dosud evidovaných případů ve světě. Z téměř 700 000 úmrtí spojovaných s touto nákazou ve světě jich na Latinskou Ameriku připadá na 201 700, skoro 3,3 milionu nakažených se v tomto regionu už uzdravilo. Brasília 14:26 3. srpna 2020

V některých zemích Latinské Ameriky ale tato pandemie ještě evidentně na ústupu není, vyplývá z údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU). V Bolívii kvůli nouzové situaci v některých regionech nabízejí i mobilní kremační zařízení.

Nejvíce nakažených (2,7 milionu) i úmrtí (na 94 100) v absolutních číslech registruje Brazílie, která je v tomto srovnání druhou nejhůře postiženou zemí na světě po USA.

A i když se počty úmrtí v Brazílii už blíží ke stu tisícům, její prezident Jair Bolsonaro neustává ve zlehčování této nemoci, kterou nedávno sám překonal. „Bohužel myslím, že jednoho dne se nakazíte všichni. Z čeho máte strach? Čelte tomu,“ prohlásil o víkendu Bolsonaro ve městě Bagé na jihu země.

Svým příznivcům, kteří ho obklopili na ulici během jeho návštěvy regionu, také ukazoval krabičky s hydroxychlorochinem, o němž tvrdí, že mu pomohl se uzdravit. Toto antimalarikum ale jako lék na covid-19 uznáno není a podle některých studií může u některých lidí způsobit srdeční potíže.

Reálné počty jsou vyšší

Druhou nejhůře postiženou zemí Latinské Ameriky je její druhá největší země (po Brazílii) Mexiko, které se v pátek v počtu úmrtí s covidem-19 posunulo na třetí místo ve světě. Dosud tato země se 128 miliony obyvatel eviduje 47 746 úmrtí s covidem-19 a na 439 000 nakažených, z toho 4853 nakažených se potvrdilo za poslední den.

Reálné počty v Mexiku i Brazílii, která má na 210 milionů obyvatel, jsou ale podle expertů mnohem vyšší, protože obě země málo testují. Testů provedly méně než mnohem menší Chile a Peru, které v regionu v přepočtu na obyvatele testují nejvíce.

Třetí v Latinské Americe a sedmé ve světě (hned za Mexikem) je v počtu potvrzených případů nákazy Peru, které má na 32 milionů obyvatel a dosud zaznamenalo na 422 200 nakažených koronavirem SARS-CoV-2 a přes 19 400 úmrtí spojovaných s nákazou.

Zákaz nočního vycházení

Podle statistického úřadu ale zemřelo v Peru od počátku pandemie z různých příčin asi o 53 000 více lidí než ve stejnou dobu v průměru v předchozích dvou letech. To by znamenalo, že počet obětí covidu-19 by mohl být asi o 34 000 vyšší, než se dosud uvádí.

Čtvrtý nejvyšší počet nakažených v Latinské Americe se dosud potvrdil v Chile (téměř 360 000), které má ale zřejmě nejhorší chvíle v této pandemii už za sebou. Na rozdíl od Peru, které v pátek prodloužilo v pětině nejvíce postižených regionů do konce srpna karanténní omezení, zahrnující uzavření obchodů vyjma těch se základním zbožím či léky. V celé zemi platí už od poloviny března zákaz nočního vycházení.

Stále vysoké denní počty nakažených hlásí i jedenáctimilionová Bolívie, která dosud zaznamenala na 80 150 nakažených a 3153 úmrtí. Počty zemřelých s covidem-19 za den dosáhly v Bolívii v neděli rekordních 89 případů.

V některých oblastech této andské země v posledních týdnech nezvládaly situaci pohřební ústavy, na což reagovalo několik podnikatelů nabídkou mobilních zařízení ke kremaci. Jsou asi pět metrů dlouhá a tři metry široká a jedna kremace v něm trvá 50 až 70 minut, uvedl místní deník Página Siete.