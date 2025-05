Laurenčíková: Pokud bude strategie Izraele dál ničivá, tisíce nevinných nemají šanci se zachránit

Jak by měla česká diplomacie přispět k ochraně civilistů v Pásmu Gazy? „Je důležité jednat s lídry klíčových mezinárodních lidskoprávních institucí, jako komisař pro lidská práva OSN, případně vysoký komisař pro uprchlíky a skutečně reflektovat to, že v tom území dochází ke ztrátám tisíců nevinných lidí,“ říká vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a náměstkyně ministra pro evropské záležitosti pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 17:11 23. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Působíte také jako náměstkyně ministra pro evropské záležitosti. Dala jste najevo, že považujete za zásadní, cituji: „zintenzivnění mezinárodního tlaku s cílem zajistit maximální ochranu civilistů v Pásmu Gazy.“ Jaké o tamní situaci máte informace?

Informace, které mám k dispozici, tak jsou veřejně známé: jsou to informace ze strany OSN, vysokého komisaře pro uprchlíky, vysokého komisaře pro lidská práva, humanitárních organizací typu Lékaři bez hranic a další, kteří dlouhodobě přináší velmi dramatické zprávy přímo z území Gazy.

Ty hovoří o katastrofálních důsledcích rozhodnutí izraelské vlády, které dopadají na ty nejzranitelnější, častokrát na děti, nemocné a starší lidi, které jsou v tuto chvíli na úrovni fatálního porušování lidskoprávních závazků, které se máme snažit naplňovat.

Máme se snažit dělat maximum pro to, aby při jakékoliv obraně a ochraně vůči zlu jsme sami nepůsobili zlo ještě větší. Tady se domnívám, že varovné zprávy, které hovoří o dětech, které umírají v tisících v důsledku bombových útoků, ale i v důsledku hladomoru, který se v Pásmu Gazy rozvíjí, jsou něčím, čemu musíme věnovat velkou pozornost.

Musíme se snažit maximalizovat naše úsilí dostat do území humanitární pomoc, lékařskou pomoc, potraviny, léky a skutečně dělat všechno pro to, abychom nevinné civilisty, kteří nemůžou ovlivnit, jak se zachová Hamás – a teď opravdu hovořím například o dětech – maximálně chránili a abychom jim zajistili možnost úniku do bezpečných zón.

Tady si myslím, že je důležité zintenzivnit mezinárodní tlak a rozlišovat mezi tím, co skutečně je nutné a co můžeme strategicky řešit jinak, více citlivě, více ohleduplně vůči ochraně lidských práv a ochraně života a zdraví těch nejzranitelnějších.

Když se vrátím ke větě o potřebě maximalizovat úsilí nutné k okamžitému zajištění humanitární pomoci, co pro to může Česko udělat?

Myslím si, že na nejvyšší diplomatické úrovni, jedné z možných forem ochrany nevinných civilistů, je důležité jednat s lídry humanitárních organizací, jednat s lídry klíčových mezinárodních lidskoprávních institucí, například zmiňovaným komisařem pro lidská práva OSN, případně vysokým komisařem pro uprchlíky a skutečně reflektovat to, že na území dochází ke ztrátám tisíců nevinných lidí, kteří nemají šanci se jakkoliv zachránit, pokud ta strategie bude dál takto ničivá.

‚Zločin proti lidskosti‘

Na síti X jste napsala, že postup izraelské vlády vůči civilistům v Gaze je absolutně nepřijatelný a amorální. A cituji: „Benjamin Netanjahu se dopouští zločinu proti lidskosti. Špičky evropské a globální diplomacie musí akcelerovat své úsilí k zastavení genocidy, jež je na lidech v Pásmu Gaza páchána.“ Není načase, aby i Černínský palác přehodnotil politiku vůči Izraeli, respektive postoj k jeho současné vládě?

Snažím se tímto svým vyjádřením jednoznačně deklarovat zájem na tom, aby skutečně to mezinárodní úsilí akcelerováno bylo.

Nemám ve své gesci zodpovědnost za zahraniční politiku, ale cítím vnitřní morální závazek upozorňovat na bezpráví a na rezignaci ochrany hodnot humanismu a lidských práv, ke kterým dle mého názoru ze strany izraelské vlády, tedy Benjamina Netanjahua, dochází.

Samozřejmě doufám, že moje vyjádření mohou přispět ke strategickému přehodnocení postoje Česku. Jsem ráda i za vyjádření pana prezidenta, který po podobné změně přístupu také volá.

Diskutovalo se o postoji k Izraeli ve vládě?

Já jsem k takovým jednáním nebyla přizvána, takže se omlouvám, na tuto otázku nemohu odpovědět. Předpokládám ale, že tato jednání samozřejmě probíhala a probíhají.

