Malá vesnička u Paříže má lavičku Václava Havla. ‚Připomíná to Hrádeček,‘ míní Žantovský

Pod korunou mladé lípy jsou dvě dřevěné židličky. Kmen stromu objímá kruhový stoleček a na jeho obvodu je citát „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“.

„Václava Havla vnímám jako věrného Evropana a jako člověka, který psal evropské dějiny. Moje funkce předsedkyně Evropského parlamentu je vlastně výsledkem práce evropských velikánů, ke kterým bezpochyby patřil i Václav Havel. Podporoval mír, dialog a spolupráci jako východisko v dobách, kdy náš kontinent prožíval těžké časy,“ říká pro Radiožurnál předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová, která novou lavičku Václava Havla odhalila.

V usedlosti Houjarray si podávali ruce evropští myslitelé. V roce 1950 tady Jean Monnet jednal s Robertem Schumanem o Evropském společenství uhlí a oceli a společně tak položili základy Evropské unie. Unie jejích otěže už za pár týdnů převezme Česko.

„Česká republika brzy převezme předsednictví v Radě Evropské unie. Budeme se muset vypořádat s ekologickými i ekonomickými výzvami a přitom všem být nablízku těm Evropanům, kteří mají dojem, že je Evropa příliš vzdálená,“ podotýká Metsolaová.

A Dita Charanzová (za ANO), místopředsedkyně Evropského parlamentu, k tomu dodává: „Předsednictví ovlivní válka na Ukrajině. Bude to o tom, jak budeme schopni jako Evropa být jednotní, silní a pomáhat Ukrajině. Doufám, že se nám podaří udělit Ukrajině kandidátský status a otevřít ji dveře do Evropy.“

„Jsme na půdě domu Jeana Monneta, který patří Evropskému parlamentu a je to místo, kam si lidé chodí připomínat začátky Evropské unie. Já jsem ráda, že se to děje dnes, v době, kdy je válka na Ukrajině, kdy si všichni připomínáme, proč jsme založili Evropskou unii. Je důležité, že je Česká republika díky úsilí Václava Havla pevně ukotvená v Evropské unii a v Severoatlantické alianci,“ upozorňuje.

Jako na Hrádečku

Podle ředitele knihovny Václava Havla Michaela Žantovského to připomíná Hrádeček. „Má to stejnou atmosféru, takovou mírumilovnou. Havel na Hrádeček často zval hosty. Stejně to dělal i Jean Monnet, který sem zval kolegy a pak s nimi plánoval Evropskou integraci.“

Lavička Václava Havla má velmi jednoduchý design. „Je to podle mého názoru jednoduchý, ale krásný design Bořka Šípka, Havlova přítele a známého designera. Na rozdíl od všech ostatních pomníků a monumentů, se kterými se člověk setkává po světě, to není pyšný monument. Je to monument, který svádí ke skromnosti, zamyšlení a k rozhovoru. Právě tak ho Bořek Šípek zamýšlel. Myslím, že by ho Václav Havel uvítal,“ míní Žantovský.

Tady na tomto místě se procházeli velikáni – Simon Veilová, Robert Schuman, Jean Monnet. „A také Pierre Pfimlin. To je člověk, který vydupal to, že je Evropský parlament ve Štrasburku. On byl starosta města Štrasburk,“ doplňuje český velvyslanec ve Francii Michel Fleischmann.

Václav Havel byl jedním z podporovatelů Evropské myšlenky. Teď je jeho lavička u domu jednoho ze zakladatelů Evropské unie Jeana Monneta.

