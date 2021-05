Všichni dobře vědí, že to je naše zem, řekl o Arktidě Lavrov. Varoval Západ před tamními ambicemi

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí označil Arktidu za zónu ruských zájmů a varoval Západ před arktickými ambicemi. Učinil tak podle agentury AFP několik dní před jednáním Arktické rady, kde má jednat mimo jiné se šéfem americké diplomacie. Antony Blinken je momentálně na „arktické cestě“ po Dánsku, Grónsku a Islandu. Moskva 22:26 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Lavrov podle agentury Interfax reagoval na snahu Norska, podle kterého by se Severoatlantická aliance měla více soustředit na arktickou oblast, o čemž hodlá na Arktické radě otevřeně hovořit.

Moskva podle Lavrova zaznamenává „bědování“ nad rozvíjením vojenských aktivit Ruska v Arktidě. „Ale všichni dávno dobře vědí, že to je naše území, naše zem,“ prohlásil ministr.

Rusko se podle něj stará, aby arktické pobřeží bylo bezpečné. Vše, co Rusko podniká, označil za naprosto zákonné a legitimní. Současně se vyslovil pro obnovení dialogu náčelníků generálních štábů osmi členských zemí Arktické rady.

„Přeje-li si někdo větší předvídatelnost a snížení vojenských rizik, pak navrhuji vrátit se k našemu dávnému návrhu, abychom obnovili činnost mechanismu pravidelných setkání náčelníků generálních štábů členských zemí Arktické rady,“ řekl.

Tento mechanismus podle něj fungoval, ale před sedmi lety se jej západní partneři rozhodli zmrazit - a tak by se neměli urážet a pozastavovat nad tím, že se nevede dialog.

Nová vojenská základna

Západ zmrazil vojenskou spolupráci s Ruskem v roce 2014 poté, co Rusko anektovalo ukrajinský poloostrov Krym a podpořilo povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny poté, co prozápadní demonstranti v Kyjevě svrhli proruského prezidenta Viktora Janukovyče a ten uprchl do Ruska.

Agentura TASS v pondělí uvedla, že ruská armáda poprvé předvedla třem desítkám zahraničních novinářů, včetně zpravodajů ABC, AFP, AP, BBC či CNN, svou vojenskou základnu „Arktický trojlístek“ na souostroví Země Františka Josefa, a to včetně ukázky výcviku obsluh raket Bastion pobřežní obrany.

Rusko podle generálmajora Igora Čurkina buduje vojenskou infrastrukturu na vzdálených ostrovech a pobřeží Arktidy od roku 2014. Základna podle něj představuje „jediný objekt investiční výstavby na světě, který byl vybudován na 80 stupni severní šířky“, a to na rozloze 14 000 metrů čtverečních. Pohodlně zde může žít a fungovat vojenská posádka o 150 mužích až půldruhého roku.

Při výstavbě se využily i nové, energeticky úsporné technologie, umožňující minimalizovat spotřebu elektřiny. Unikátnost základny podle generála spočívá v tom, že nijak nepoškozuje životní prostředí, protože funguje v uzavřeném cyklu.

„Arktický trojlístek“ vznikl podle generála jako druhá základna v pořadí - první byla postavena na ostrově Kotělnyj v rámci Novosibiřských ostrovů.