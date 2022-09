Západ se podle Lavrova snaží zničit a rozdělit Rusko. Reakce na referenda je podle něj hysterická

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotním projevu před Valným shromážděním OSN obvinil Západ, že se snaží zničit a rozdělit Rusko. Prohlásil, že západní rusofobie nyní nabyla „nebývalých a groteskních rozměrů“. Ohradil se také proti kritice nynějších pod dohledem Moskvy organizovaných hlasování v okupovaných částech Ukrajiny o připojení k Rusku, informovala agentura TASS. New York 21:40 24. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotním projevu před Valným shromážděním OSN obvinil Západ, že se snaží zničit a rozdělit Rusko | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

„Už se neostýchají otevřeně prohlašovat, že mají v úmyslu nejen způsobit naší zemi vojenskou porážku, ale také zničit a rozdělit Rusko. Jinými slovy, aby Rusko zmizelo z politické mapy světa jako příliš nezávislý geopolitický subjekt,“ řekl Lavrov s odkazem západní podporu Ukrajiny, která se v sobotu sedm měsíců brání ozbrojené ruské invazi.

V ostře protiamerickém a protizápadním projevu šéf ruské diplomacie podle agentury Reuters dále uvedl, že Washington se prostřednictvím sankcí snaží proměnit celý svět ve svůj „vlastní dvorek“.

Učinil tak v souvislosti se sankcemi, které uvalil Západ na Rusko v reakci na jeho počínání na Ukrajině.

Za „hysterickou“ označil Lavrov reakci západních představitelů na „referenda“ o připojení k Rusku na okupovaných územích Ukrajiny.

Podle něj tamní obyvatelé chtějí patřit k Rusku a pouze vyslyšeli údajnou výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby ti ukrajinští občané, kteří se cítí být Rusy, odešli do Ruska. „Právě to nyní dělají (...), berou si s sebou svojí zemi, na níž stovky let žili jejich předci,“ řekl Lavrov.