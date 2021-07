‚Pride není jen o oslavě, Pride je také protest.’ Akce má letos v Budapešti zakázanou osvětu ohledně LGBT

Tisíce lidí očekávají v sobotu organizátoři na 26. budapešťském pochodu homosexuálů Gay Pride. Tato akce za práva sexuálních menšin bude letos mimo jiné protestem proti novému zákonu zakazujícímu na školách používat materiály vnímané jako propagace homosexuality a změny pohlaví. Budapešť 7:34 24. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průvod na podporu LGBT komunity | Zdroj: Profimedia

„Pride není jen o oslavě, Pride je také protest. Jde o protest proti zákonu o homofobní propagandě ve stylu (ruského prezidenta Vladimira) Putina, proti nenávistným plakátům, proti stigmatizaci transsexuálů, proti zákazu legální změny pohlaví, proti problémům s adopcí, proti zrušení Úřadu pro rovné zacházení a proti trvající homofobii, štvaní a nenávistným veřejným projevům,“ charakterizují organizátoři na webu smysl letošní akce.

Maďarský parlament v polovině června schválil zákon, který zakazuje šířit mezi mladými lidmi do 18 let materiály zobrazující nebo propagující homosexualitu a změnu pohlaví. Právní předpis znemožňuje mimo jiné osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin a aktivisté a lidskoprávní skupiny ji vnímají jako diskriminační vůči komunitě LGBT (leseb, gayů, bisexuálů a transgenderových osob).

K zákonu se kriticky staví řada evropských politiků. Evropská komise kvůli uvedenému právnímu aktu zahájila proti Maďarsku v polovině minulého týdne řízení.

Šéf kanceláře předsedy maďarské vlády Gergely Gulyás v reakci popuzeně prohlásil, že Brusel k maďarskému zákonu nemá co mluvit a nemá se vměšovat do záležitostí, které spadají do kompetence členských států.

Účastníci sobotního Gay Pride se začnou scházet od dvou hodin odpoledne na náměstí Imreho Madácha v centru maďarské metropole. Hlavní část zahájí o hodinu později projevy. Po nich odstartuje pochod, jehož trasa povede ulicemi a přes Dunaj po Mostu svobody (Szabadság Híd) až do parku ve čtvrti Tabán. Tam podle předpokladů program skončí v osm hodin večer.