Francouzská média cílí na spolupráci s Googlem a Facebookem. Firmy by platily za novinářský obsah

Kvalitnější obsah, víc investigativních témat a rozvoj digitálních platforem. Na to by měly jít peníze, které by už brzy mohla dostat některá francouzská média od amerických internetových gigantů na základě unijních zákonů. Dohodu s Googlem nedávno podepsala agentura AFP. S Facebookem zase smlouvu podepsalo francouzské sdružení zastupující některé vydavatele zpráv jako třeba prestižní noviny Le Figaro a Le Monde. Paříž 9:02 22. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrála deníku Le Figaro na pařížském Haussmannově bulváru číslo 14 | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Deníky Le Monde a Le Figaro patří k těm nejčtenějším ve Francii. Každý z nich ale prezentuje trochu jiné názory. Le Monde je levicovější, Le Figaro pravicový.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Martina Baluchy

Oba mají hlubokou tradici. Le Monde vznikl před 77 lety, Le Figaro dokonce před 195 lety a oba si stále můžete koupit i v papírové verzi.

„Le Monde a Le Figaro jsou deníky, které se tady prodávají nejvíc. Lidé si rádi přečtou své noviny v okolních restauracích, kde si k tomu dají kávu. Je to úplně něco jiného než doma na internetu.“

Jak Le Monde, tak i Le Figaro chtějí stále víc investovat do digitálních platforem. K tomu se jim samozřejmě hodí peníze od velkých internetových hráčů.

Centrála deníku Le Monde | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Je to už deset let, co francouzská média vyjednávají s Googlem a několik posledních let i s Facebookem. Tato jednání přinesla dohodu s Facebookem. Diskuze s Googlem ještě stále pokračují,“ řekl Marc Feuillée, generální ředitel skupiny Figaro, pod kterou spadají i stejnojmenné noviny.

Marc Feuillée ze skupiny Le Figaro | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Jejich vedení s Facebookem vyjednávalo samostatně i v rámci sdružení „Alliance de la presse d'information générale“, která sdružuje některé vydavatele zpráv. Jednání vedla k dohodě podepsané koncem října.

Smlouva počítá s tím, že Facebook bude platit za články Figara na svých platformách a zároveň mu dává možnost se podílet na službě Facebook news, kterou by internetová společnost měla ve Francii spustit začátkem příštího roku.

Le temps de l'accord AFP / Google sur la rémunération des droits voisins : "A travers les accords avec la presse, nous sommes fiers de contribuer à une information de qualité dans les rédactions françaises" via @Le_Figaro https://t.co/MAFLf3h32v — Isabelle Leung (@LeungIsabelle) November 17, 2021

„Všichni víme, že k financování profesionální žurnalistiky jsou potřeba peníze na investigativu nebo na vysílání novinářů do zahraničí. Le Figaro má jednu z největších redakcí ve Francii, pracuje tady skoro 500 novinářů. Tyto zdroje potřebujeme, abychom mohli i nadále pokračovat ve své práci,“ dodal Feuillée.

Vedení Figara doufá, že peníze od Facebooku začnou chodit na přelomu roku. Konkurenční Le Monde už peníze od Facebooku dostává.

Předseda představenstva skupiny Le Monde Louis Dreyfus | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

„Francouzský zákon nám udává povinnost, aby se finance spravedlivě rozdělily mezi redakcemi. To znamená, že naši zaměstnanci dostanou peníze navíc na základě autorských práv a práv souvisejících. Tyto zdroje nám pomůžou v dalším rozvoji i v digitální transformaci,“ vysvětlil Louis Dreyfus, který je předsedou představenstva skupiny Le Monde.

Podle něj stejnojmenné noviny měly ještě před 11 lety, 20 tisíc předplatitelů, teď jich mají 400 tisíc. Uzavřená dohoda s Facebookem podle něj ale neznamená, že by Le Monde o Facebooku vydával méně kritických článků.

„Le Monde je absolutně nezávislý. To, že s námi Facebook podepsal obchodní dohodu, neznamená, že by si tak kupoval beztrestnost na stránkách Le Mondu,“ popsal Dreyfus.

Nová budova skupiny Le Monde v Paříži | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Dohoda, kterou Facebook uzavřel s Le Mondem a Le Figarem stejně tak jako s aliancí, která sdružuje další francouzské vydavatele zpráv, vychází z unijní legislativy schválené před dvěma lety a následně zpracované i v jednotlivých státech sedmadvacítky.

Francouzský zákon zavádí několik kritérií. Počítá například s ním, že by peníze od velkých internetových společností měly podpořit hlavně obecný a politický zpravodajský obsah.

‚Dohoda je uznáním hodnoty informací.‘ Google bude francouzské tiskové agentuře AFP platit za obsah Číst článek

„Evropa neměla v úmyslu financovat kuchařky, články o sekání trávníků nebo o grilování. Chtěla financovat zpravodajství o demokraciích v unijních zemích. To je velmi důležité. Bez pluralismu a bez tisku není demokracie,“ podotkl Feuillée.

Věří, že dohoda s velkými internetovými firmami je pro evropské tituly nezbytná. Jednak proto, že mladí lidé vyhledávají informace hlavně na sociálních sítích, ale taky proto, že evropské noviny nemají tolik čtenářů jako ty na jiných kontinentech.

„Evropský tisk na tom není jako ten americký. New York Times operují na anglofonním trhu. Ve světě je přes miliardu anglicky mluvících obyvatel. Mají robustní předplatitelskou základnu. Francie stejně tak jako Česko jsou podstatně menší. Ten potenciál je tedy výrazně nižší,“ líčil Feuillée.

Od centrály deníku Le Figaro je krásně vidět bazilika Sacre Coeur | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Aliance sdružující francouzské vydavatel zpráv podepsala začátkem roku podobnou dohodu i s Googlem. Francouzský úřad pro hospodářskou soutěž ale v létě rozhodl, že není dostatečně transparentní a udělil Googlu pokutu v přepočtu kolem 13 miliard korun. Podle generálního ředitele skupiny Figaro, ale pokuta nic neřeší.

„Pokuty nás nezajímají, jde nám o výsledek, o dohodu. Francouzský zákon měl podobně jako ten australský pamatovat na arbitráže. Na to, co se stane, když se nepodaří dohodu uzavřít. Žádali jsme o to vládu, ale ta s tím otálela a to byla chyba,“ tvrdil Feuillée.

Podle Marca Feuillého se Google proti obří pokutě odvolal. I kdyby ji ale prý nakonec zaplatil, tak z toho bude těžit stát a noviny nic nedostanou. I proto prý Figaro v jednáních s Googlem pokračuje a věří, a že dohodu najdou do několika týdnů.