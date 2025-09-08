Le Penovou v lednu čeká odvolací soud. Rozhodne se o její kandidatuře na prezidentku a vězení

Šéfka francouzských nacionalistů Marine Le Penová stane v lednu před odvolacím soudem kvůli zneužívání unijních peněz. Prvoinstanční tribunál ji za zpronevěru odsoudil v březnu. Udělil ji čtyři roky vězení, z toho dva nepodmíněně a pokutu v přepočtu dva a půl milionu korun. Verdikt zároveň znamená, že Le Penová v této chvíli nemůže kandidovat v nadcházejících prezidentských volbách.

Marine Le Penová

Marine Le Penová | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Pařížský soud v březnu odsoudil Le Penovou a asi dvě desítky představitelů strany Národní shromáždění za zpronevěru fondů EU a Le Penové uložil okamžitý pětiletý zákaz kandidovat do veřejných funkcí, což jí fakticky znemožnilo kandidovat v roce 2027, informuje agentura Reuters.

Le Penová a její kolegové se proti rozhodnutí odvolali a odvolací soud se zavázal případ urychlit vzhledem k významným politickým dopadům svého rozhodnutí, které přichází ve chvíli, kdy se ve Francii rozhoduje o pádu vlády, jak psal web iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Málokdo očekává, že odvolací soud zruší původní rozsudek nad Le Penovou, za který jí byl uložen také čtyřletý trest odnětí svobody, z toho dva roky podmíněně, a pokuta 100 000 eur. Oba tresty jsou do odvolání pozastaveny.

Odvolací líčení je naplánované od 13. ledna do 12. února. Le Penová věří, že bude moc kandidovat v prezidentských volbách, které se konají v dubnu 2027.

