Policista mimo službu postřelil brazilského šampiona džiu-džitsu. V nemocnici zemřel

Jeden z největších šampionů brazilského džiu-džitsu všech dob Leandro Lo zemřel v neděli poté, co ho v nočním klubu v Sao Paulu postřelil policista, který v té době nebyl ve službě. Útočník je nyní na útěku. Třiatřicetiletý Lo dostal zásah do hlavy, byl převezen do nemocnice, kde po několika hodinách lékaři konstatovali mozkovou smrt. Informoval o tom v pondělí zpravodajský server britské BBC.

Sao Paulo 13:14 8. srpna 2022