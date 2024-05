‚Legislativa se musí přiblížit dnešní době.‘ V Dánsku budou moci interrupci podstoupit dívky od 15 let

Dánsko uvolní pravidla umělého přerušení těhotenství. Nově budou moci dívky od 15 let podstoupit potrat bez souhlasu rodičů. Ženám rovněž bude umožněno interrupci podstoupit až do 18. týdne těhotenství. S odkazem na dánské vládní představitele o tom v pátek informovala agentura AP. Dosud byla interrupce v Dánsku legální do 12. týdne těhotenství. Kodaň 18:42 3. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dánsko uvolní pravidla umělého přerušení těhotenství. Nově budou moci dívky od 15 let podstoupit potrat bez souhlasu rodičů | Foto: Tom Little | Zdroj: Reuters

Ministryně pro genderovou rovnost Marie Bjerreová uvedla, že země posiluje práva žen v době, kdy se v jiných částech světa tato práva ztrácejí. „Jde o osobní svobodu ženy, o právo rozhodovat o svém těle a životě. Dnešek je historickým dnem pro ženskou rovnoprávnost,“ řekla.

Věk způsobilosti k pohlavnímu styku je v Dánsku stanoven na 15 let. Bjerreová věří, že i 15leté dívky by proto o svém těle měly rozhodovat samy. „Doufám, že mladým ženám se dostane podpory od rodičů. Ale pokud by tomu tak nebylo, musí mít samy právo rozhodnout, zda chtějí, nebo nechtějí být matkami. Je to jejich tělo a jejich život.“

Interrupce je v Dánsku legální od roku 1973. Podle ministerstva zdravotnictví byl limit 12 týdnů původně stanoven proto, že se „tou dobou potraty prováděly chirurgicky a zákrok po 12. týdnu představoval větší riziko a komplikace“.

„Po padesáti letech je načase, aby se legislativa přizpůsobila dnešní době,“ uvedla ministryně zdravotnictví Sophie Löhdeová. Doplnila, že Švédsko, které interrupci do 18. týdne těhotenství legalizovalo v roce 1996, nezaznamenalo výrazný nárůst zákroků.

Vládní strany se na nové právní úpravě dohodly se čtyřmi dalšími stranami. Zatím není jasné, kdy bude hlasovat parlament, ale přijetí nové normy se považuje za jisté, neboť kabinet se v zákonodárném sboru může spolehnout na většinu poslanců. Zákon má nabýt účinnosti 1. června 2025.

‚Příšerný zákon‘

Poslankyně Mette Thiesenová z konzervativní Dánské lidové strany označila nový zákon za „příšerný“. „Mezi právem ženy rozhodovat o vlastním těle a právem na život plodu v jejím těle je velice tenká hranice,“ řekla médiím. „V 18. týdnu už mluvíme o malém človíčkovi s prsty na rukou i na nohou, kterého v těle cítíte.“

V minulém roce v Dánsku 14 700 žen podstoupilo medikamentózní interrupci, při níž jsou místo chirurgického zákroku těhotným podávány léky.

Umělé přerušení těhotenství je v naprosté většině evropských zemí legální. Francie jako první na světě v březnu zavedla ústavní právo na potrat. V Česku k interrupci do 12. týdne těhotenství stačí žádost těhotné ženy, později, do 24. týdne, je nutný souhlas lékaře; ve výjimečných případech, kdy je ohrožen život ženy či plodu, je se souhlasem odborné komise možná interrupce i po 24. týdnu.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v červnu 2022 v reakci na zrušení práva na potrat ve Spojených státech uvedl, že česká vláda nemá ambice aktuální legislativní úpravu měnit.