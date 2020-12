Zdravotník v USA se nakazil covidem po prvním očkování. Podle experta vytvoření ochrany chvíli trvá

U zdravotníka v Kalifornii se prokázala nákaza koronavirem více než týden poté, co obdržel první dávku vakcíny od americké farmaceutické společnosti Pfizer. Informoval o tom lokální kanál televize ABC News. Podle odborníka na infekční choroby a výrobce vakcíny však tělo potřebuje na vytvoření ochrany více času, píše agentura Reuters. San Diego 9:47 31. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vakcína od Pfizeru poskytuje částečnou ochranu před covidem-19 přibližně do deseti dnů od podání první dávky (ilustrační foto) | Foto: Kay Nietfeld | Zdroj: Reuters

Pfizer ‚přezkoumá všechny dostupné informace o tomto případu a všechny zprávy o jakékoli potvrzené diagnóze po očkování,‘ uvedl výrobce vakcíny v prohlášení. Doplnil, že podle třetí fáze klinické studie, jež se zabývala účinností a bezpečnostní očkovací látky, poskytuje vakcína Pfizeru částečnou ochranu před covidem-19 přibližně do deseti dnů od podání první dávky.

Imunita se pak výrazně znásobí po podání druhé injekce s vakcínou, právě proto se očkování podává ve dvou dávkách. „Jednotlivci mohli onemocnět před nebo těsně po vakcinaci,“ stojí dále v prohlášení.

Pětačtyřicetiletý Matthew W., který pracuje jako ošetřovatel ve dvou kalifornských nemocnicích, na facebooku 18. prosince uvedl, že se nechal očkovat vakcínou od Pfizeru. Lokální stanici ABC 10News řekl, že měl těsně po očkování bolavou paži, ale žádné vedlejší účinky nepociťoval.

Nic neočekávaného

Onemocněl o šest dní později, na Štědrý večer poté, co odsloužil směnu na koronavirovém oddělení. Dostal zimnici a následně se dostavila také bolest svalů. Nechal se testovat u nemocnice z automobilu a den po Vánocích se potvrdilo, že má koronavirus.

Expert na infekční choroby Christian Ramers, který působí na klinice v San Diegu, místní stanici ABC News řekl, že se taková situace dala očekávat. „Není to vůbec neočekávané. Pokud se propracujete čísly, je to přesně to, co bychom očekávali, pokud by byl někdo vystaven viru,“ řekl Ramers, který je členem klinického poradního panelu pro vakcinaci.

„Z klinických studií vakcíny víme, že si ochranu začnete budovat po zhruba deseti až 14 dnech,“ pokračoval. „Domníváme se, že první dávka poskytne zhruba 50procentní ochranu a potřebujete druhou dávku, abyste dosáhli až 95 procent,“ dodal.

Je jich více

Doplnil, že ví o několika dalších zdravotnících, kteří se nakazili v době, kdy obdrželi první dávku. Podle něj to pouze dokazuje, že výsledky nejsou okamžité. Matthew W. se podle Ramerse mohl nakazit ještě před podáním první dávky, jelikož inkubační doba může trvat i dva týdny.

Zdůraznil, že případ je připomínkou toho, proč je důležité nosit roušky, mýt si ruce a dodržovat další protikoronavirová opatření i po podání vakcíny. Poznamenal, že imunizace obyvatelstva potrvá a pandemie nezmizí okamžitě. Matthew W. uvedl, že mu je lépe, ale nadále pociťuje únavu.