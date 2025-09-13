Lékař na osm minut zmizel z operačního sálu, aby měl sex se sestrou. Mohl pacienta vystavit riziku
Před komisí ve Velké Británii stanul lékař původem z Pákistánu, který žádá o obnovení pracovního víza. Jeho případ ale komplikuje událost z roku 2023, kdy nechal na sále pacienta, aby mohl mít sex se zdravotní sestrou. Sám přiznává, že ho tím mohl vystavit riziku.
Čtyřiačtyřicetileý anesteziolog Suhail Anjum už jedno pracovní vízum do Velké Británie měl. Díky němu si sehnal práci v nemocnici v hrabství Velký Manchester. Zde také v září 2023 došlo k incidentu, na který při jeho slyšení o žádosti o nové vízum upozornila stanice BBC.
Lékař byl na operačním stále s pacientem pod anestezií, v polovině zákroku ale požádal kolegu, aby na něj dohlédl, protože potřebuje pauzu na uklidnění. Na osm minut proto zmizel.
V nich se přesunul do jiné části budovy, kde měl sex se zdravotní sestrou. Nachytala je však jiná zdravotní sestra, která podle výpovědí u řízení v šoku odešla a vše nahlásila. Anjum se následně vrátil na sál a svou práci dokončil.
„Je správné říci, že pacientovi nebyla způsobena žádná újma, když byl doktor Anjum nepřítomen na operačním sále a zákrok proběhl bez dalších komplikací,“ uvedl Andrew Molloy z veřejného registru medicínských profesí.
Sám lékař při řízení přiznal, že svým odchodem však mohl vystavit pacienta riziku. Za své počínání se omluvil a označil ho za ostudné, dodal, že šlo o „jednorázovou chybu v úsudku“, která se nebude opakovat.
Období, kdy k tomu došlo, bylo stresové. Se ženou se od sebe vzdalovali poté, co se jim předčasně narodila dcera, popsal.
„Upřímně se omlouvám všem zúčastněným a chtěl byt dostat příležitost, abych to napravil,“ řekl se žádostí o nové vydání víza. Řízení bude ještě pokračovat, nyní Anjum pracuje v Pákistánu, uvádí indický deník Times of India.