Dvě třetiny Čechů nesouhlasí s rentami pro lékaře, ukázal průzkum. Odbory budou dál jednat s vládou

Dvě třetiny Čechů nesouhlasí s tím, aby lékaři dostávali výsluhy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Český rozhlas, kterého se v pondělí a úterý zúčastnila tisícovka respondentů. Proti se vyslovilo celkem 69 procent dotázaných, pro 24 procent. Výsluhy chce prosadit do připravovaného zákona o odměňování lékařů prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj to může zamezit úbytků lékařů.

Průzkum Praha 18:00 12. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít