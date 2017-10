Lékaři v Polsku drží už tři týdny hladovku. Vláda slíbila navýšit výdaje

Už tři týdny drží polští lékaři a další zdravotníci hladovku. Protestují proti nízkým platům a podfinancovanému zdravotnictví. Svou základnu si udělali přímo v jedné z varšavských nemocnic, kde se do hladovky zapojilo 20 lidí. Vláda vedená premiérkou Beatou Szydłovou jim už nabídla ústupky. Protestujícím lékařům ale nestačí. Varšava 7:35 23. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lékař (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay | Zdroj: Fotobanka Pixabay

V přízemí varšavské Dětské nemocnice jsou pod schody naskládané jedna vedle druhé karimatky. Hladovku s kolegy drží také záchranář Robert Jaworek. „Představa, že by se někomu z nás něco stalo, není moc příjemná. Určitě bych měl výčitky svědomí. Ale doufám, že vláda něco udělá,“ vypráví zpravodajovi Českého rozhlasu Jaworek.

Jeho kolega ostatním oznamuje, že právě dostali povolení přesunout se o patro výše do prosluněného atria. Na chvíli to všem zvedá náladu. Jeden po druhém přenášejí spacáky, balíky vody a také vzkazy a květiny od kolegů.

Polská premiérka Beata Szydlová při příchodu na summit Evropské unie | Zdroj: Reuters

Protestní hladovku vede Tomasz Dybek. „Česko je ve zdravotní péči třikrát dále než Polsko. U nás se v některých případech čeká na objednání do ordinace lékaře specialisty dva, tři roky," popisuje Dybek.

Lékařů je málo, jsou špatně placení, peníze chybí všude, tvrdí. Ministerstvo zdravotnictví už slíbilo navýšit výdaje na zdravotnictví. Protestující lékaře pozvalo, aby se podíleli na přípravě návrhů. Ti to ale odmítli. „Když nevíš, co máš dělat, navrhneš pracovní skupinu, ať se lidi něčím zabývají. Nic to ale nepřináší,“ dodává Dybek.

Premiérka Beata Szydlová tvrdí, že nemůže s penězi přijít ze dne na den. Protestující zdravotníci ale ustoupit nehodlají. K hladovce se přidali jejich kolegové v dalších pěti městech.