Nikdy jsem neviděla v očích lidí tolik beznaděje, líčí Klicperová zkušenosti z turecké ofenzivy do Sýrie

Vzpomínky na to, co s kolegyní Markétou Kutilovou viděly v Sýrii, jim stále vhání slzy do očí. Bylo to nejhorší, co jsme zatím zažily, vypráví ve vysílání Radiožurnálu válečná reportérka. Viděly jsme děti, které se rozklepávaly jen při zvuku letadel, která přelétávala nad nimi. A zoufalství v očích lidí, kteří se proti turecké přesile cítili opuštěni celým světem. Do Turecka mám zakázaný vstup, říká Lenka Klicperová v pořadu Host Lucie Výborné.

