Lepš: Trump s Gaetzem tvrdě narazil. V případě potvrzení Bondiové ji čeká extrémně složitý úkol

Novou kandidátkou zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa na ministryni spravedlnosti je bývalá floridská generální prokurátorka Pam Bondiová. Původně se měl ministrem spravedlnosti stát Matt Gaetz. Dosavadní republikánský kongresman ale ve čtvrtek svou nominaci odmítl. „Neprovedla se dostatečně kontrola veškerých jeho kvalit a nekvalit," popisuje pro Radiožurnál amerikanista z Newyorské univerzity Praha Jakub Lepš. Rozhovor Washington 15:23 22. listopadu 2024

Proč to, že by se americkým ministrem spravedlnosti měl stát Matt Gaetz, vyvolalo takové rozechvění?

Nejdřív šlo o to, že někdo, kdo je tak blízký Donaldu Trumpovi, by pro něj odváděl nějakou politickou práci. To bude ale platit i u Pam Bondiové. Ale tím hlavním důvodem byl skandál, do kterého je zapleten.

Nevíme úplně všechny podrobnosti, ale byl dlouho vyšetřován Sněmovnou reprezentantů. Ta zpráva je dosud neveřejná, protože rezignoval ze sněmovny poté, co bylo oznámeno, že bude dělat ministra spravedlnosti.

Ale informace, které máme, naznačují prostituci, drogy, večírky a zkrátka věci, které by zejména ministr spravedlnosti ve svém životopise neměl mít. Matt Gaetz byl již předtím kontroverzní republikánský politik. Hrál roli v tom, když se republikáni hádali, kdo povede Sněmovnu reprezentantů. Ale toto je ještě z úplně jiné kategorie.

V situaci, kdy několik republikánských senátorů musí každého jednotlivého ministra v Senátu potvrdit – ten počet se dostal již asi na čtyři jména, která indikovala Trumpovi „my vám ho, pane prezidente, neschválíme“, by republikáni neměli většinu pro schválení Matta Gaetze v lednu v Senátu, až by byl formálně nominován.

Dává tak smysl, že byl stažen, aby mohl být Trump v mediálních titulcích spojován s něčím jiným než se skandály zatíženým nominantem na ministra spravedlnosti.

Ukazuje to, že Trump skutečně nebude schopný úplně hladce prosadit všechno, co bude chtít?

Ano. To, že senátoři a členové sněmovny i z Republikánské strany nejsou „vlastnění“ Trumpem, to tak prostě je. Někteří z nich kandidují ve státech, kde Trump prohrál, a budou kandidovat a potřebovat hlasy i středových, nebo dokonce demokratických voličů.

Nebo si prostě hlídají to, že Senát je jednou ze složek moci. Velmi žárlivě si střeží právě pravomoc, že o tom, kdo bude ministrem, částečně rozhoduje, protože bez schválení Senátem se ministr ministrem nestane.

Donald Trump tvrdě narazil. Lobboval za Matta Gaetze skrze telefonáty směrem k senátorům, ale neprovedla se dostatečně kontrola veškerých jeho kvalit a nekvalit. Je to pro něj nepříjemný náraz. Určitě ne nějak smrtelný, to ani omylem. A ano, i někteří republikáni v Senátu nebudou schvalovat Trumpovi všechno, co bude chtít.

Kdo je Pam Bondiová, která se má stát ministryní spravedlnosti? U ní žádné kontroverze nehrozí?

Je velmi blízká Donaldu Trumpovi. To je už samo o sobě pro část americké veřejnosti, médií a analytiků varovným signálem.

Je to vystudovaná právnička, osm let zastávala stejnou roli na Floridě. Můžeme to volně přeložit v českém kontextu jako ministryně spravedlnosti nebo hlavní prokurátorka Floridy. Kvalifikaci tedy má.

To, že pomáhala Trumpovi bojovat s první ústavní žalobou, že mu byla blízko a že je představitelkou think-tanku, který prosazuje Trumpovi hodnoty, tak to je nějak očekávané. Není to nic, co by bylo skandální.

Dá se označit za kvalifikovanou osobu, velmi blízkou Donaldu Trumpovi, která pokud bude potvrzená, tak ji čeká extrémně složitý úkol, protože se Trump chystá deportovat ilegální imigranty z Ameriky, možná někde na hraně zákona.

Hodlá se vypořádat se svými některými nepřáteli. Ukončit veškeré žaloby, které na něj prostřednictvím ministerstva spravedlnosti a jeho prokurátorů Bidenova administrativa vedla. A to všechno ona teď bude mít na talíři, když bude potvrzena.