Požáry v Kalifornii vyhnaly z domovů asi 50 tisíc lidí. Bez elektřiny je na 200 tisíc domácností

Několik domů shořelo poté, co se oheň kvůli silnému větru prohnal suchou vegetací na okraji města Santa Clarita. Z hustě obydlené oblasti bylo před živlem přesunuto do bezpečí na 50 000 lidí. Nárazy větru místy dosahují rychlosti přes 65 kilometrů v hodině, dým z požárů je vidět na kilometry daleko.

S plameny bojuje 500 hasičů, kteří si vyžádali pomoc ze vzduchu poté, co plameny začaly sestupovat z okolních vrcholků směrem k domům.

Jak řekla televizi CBS kalifornská hasička Amy Headová, požáry se šíří tak rychle, že se jim s nimi nedaří pořádně bojovat. Do terénu nasadili buldozery i hasicí letadla a vrtulníky. Někteří lidé se snaží svůj majetek ochránit tak, že na něj stříkají vodu z hadic.

„Oheň se často dostal blízko, ale nikdy ne tolik,“ řekla deníku Los Angeles Times místní obyvatelka Marcia Armijoová, která se chystala opustit své bydliště. „Nemám tušení, jestli můj dům shoří, nebo ne,“ dodala.

Požár ohrožuje také vinařský okres Sonoma a především městečko Geyserville v severní Kalifornii, kde žije 900 lidí a které je oblíbeným turistickým cílem v místní vinařské oblasti. „Pokud jste v Geyserville, odjeďte,“ vyzval úřad okresního šerifa obyvatele a návštěvníky.

Podle agentury AP už v Geyserville shořelo 49 budov. Hasiči předpokládají, že vítr v oblasti v pátek po krátkém utišení opět zesílí.

Příčinu požáru na severu Kalifornie úřady oficiálně nesdělily. Místní energetická společnost uvedla, že oheň mohl propuknout kvůli závadě na elektrickém stožáru.

Preventivně bez elektřiny

Kvůli strachu z toho, že by padající stromy nebo poletující trosky mohly poškodit elektrické vedení a to by pak mohlo způsobit požár, vypínají energetici na některých místech síť dopředu. Bez elektřiny je tak v Kalifornii na 200 tisíc domácností a 380 tisíc dalších se může ocitnout ve stejné situaci. Takové preventivní blackouty nejsou v poslední době v Kalifornii výjimkou.

Zatím nejsou žádné zprávy o zraněných lidech. Panují však obavy, že se budou opakovat ničivé požáry v severní Kalifornii, které v roce 2017 usmrtily 44 lidí.