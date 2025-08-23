Lesní požáry nadále sužují Portugalsko a Španělsko. Vyžádaly si už osm obětí
Počet obětí lesních požárů, které sužují tento měsíc Portugalsko, se v sobotu zvýšil na čtyři. V nemocnici v Portu zemřel pětačtyřicetiletý hasič, který v úterý utrpěl těžké popáleniny při hašení požáru na západě země u města Sabugal. Informovala o tom portugalská veřejnoprávní televize. Požáry sužují dál také část Španělska, kde při nich zemřeli rovněž čtyři lidé.
Na severozápadě Španělska hasiči stále bojují s téměř dvěma desítkami lesních požárů. A zatímco v posledních několika dnech se situace zlepšila díky ochlazení, začátkem příštího týdne by měly teploty ve Španělsku opět růst, a to i v regionech Galicie, Kastilie-León a Extremadura, tedy oblastech postižených požáry nejvíce, informovala v sobotu televize La Sexta.
Celkem za dva týdny ve Španělsku plameny zničily na 358 000 hektarů. Kromě lesů shořely například také vinice, tisíce úlů či pastviny pro krávy, což znamená velké škody pro zemědělce.
Podle televize La Sexta se ztráty farmářů odhadují na nejméně 600 milionů eur (asi 15 miliard Kč). Kvůli požárům zemřela i hospodářská zvířata.
K ránu bylo ve Španělsku aktivních osm lesních požárů v Galicii a osm v regionu Kastilie-León. Galicie, která leží v severozápadním cípu Pyrenejského poloostrova, zažila tento měsíc jedny z nejhorších lesních požárů v historii regionu. Plameny tam sežehly téměř 100 000 hektarů.
Dalších asi 50 000 hektarů zničil oheň v regionu Extremadura, zejména v provincii Cáceres. V pátek se tam podařilo dostat pod kontrolu požár u vesnice Jarilla, který hořel 11 dnů.
S lesními požáry bojují stále také hasiči v Portugalsku, i tam se v posledních dnech situace zlepšila. V sobotu ráno byly podle místních médií aktivní tři větší požáry, jeden u města Arganil v okrese Coimbra v centrální části země a dva, které vypukly v noci okrese Bragança na severu země.
Současné požáry v Portugalsku zničily přes 60 000 hektarů, napsala v sobotu agentura AFP.
Za letošek podle předběžných údajů evropského systému EFFIS shořelo při lesních požárech v Portugalsku téměř 278 000 hektarů a ve Španělsku letos zničily plameny přes 403 000 hektarů území, což je největší rozsah území zničeného lesními požáry od roku 2006.