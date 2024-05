Let z Londýna do Singapuru musel nouzově přistát. Během turbulencí zemřel cestující, 30 se zranilo

Jeden člověk zemřel a další byli zraněni při silných turbulencích na lince singapurských aerolinek z Londýna do Singapuru. Letadlo podle agentury AP patrně několik minut prudce klesalo a následně nouzově přistálo v Bangkoku, kde na něj čekaly záchranné týmy. Bangkok 17:16 21. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prudký pokles letadla prý vymrštil nepřipoutané cestující ke stropu stroje | Zdroj: Reuters

Čtyři hodiny po přistání letadla bylo hospitalizováno ještě 18 lidí, dalších 12 se bude léčit mimo nemocnici. „Zbývající cestující a posádka podstupují vyšetření a v případě potřeby se jim dostane péče,“ uvedly Singapore Airlines, podle kterých sedm lidí utržilo kritická zranění.

Na palubě stroje Boeing 777-300ER, který odletěl v pondělí z londýnského letiště Heathrow a přistál v 15.45 místního času v thajské metropoli, bylo 211 pasažérů a 18 členů posádky, uvedl dříve dopravce.

Při letu zemřel 73letý pasažér z Velké Británie, podle úřadů patrně utrpěl infarkt. Čeká se ještě na potvrzení lékařů. Jeho identitu úřady nezveřejnily.

„Singapore Airlines vyjadřují svou nejupřímnější soustrast rodině zemřelého. Naší prioritou je poskytnout veškerou možnou pomoc všem cestujícím a členům posádky, kteří byli na palubě letadla,“ uvedly aerolinky v prohlášení.

Stroj začal prudce klesat nad Andamanským mořem nedaleko barmské pevniny. „Letadlo se najednou začalo naklánět a třást, takže jsem se začal chystat na to, co se bude dít. Najednou letadlo výrazně kleslo, takže to všechny ty, co seděli a nebyli připoutaní, okamžitě katapultovalo ke stropu,“ řekl agentuře Reuters 28letý student, který byl na palubě. „Někteří lidé narazili hlavou do zavazadlového prostoru a promáčkli ho, narazili do míst, kde jsou světla a masky a prorazili je,“ uvedl.

Data specializovaného serveru FlightRadar24 ukazují, že letadlo letělo ve výšce asi 11 300 metrů, než krátce po 10.00 SELČ v průběhu asi tří minut prudce kleslo do výšky 9400 metrů. Zde se drželo necelých deset minut, než pokračovalo v sestupu a za necelou půlhodinu přistálo v Bangkoku.